Sběr jahod potrvá asi 3 týdny. Jahůdky postupně dozrávají, návštěvníci jahodového pole mohou trhat plody do vlastních nádob,nebo nás zakoupených kelímků či košů.

„Nádoby vám odvážíme a vy si natrháte potřebné množství jahod. Při konečném vážení vám váhu nádob odečteme od natrhaného množství jahod. Sběr probíhá i za nepříznivého počasí. Mezi řádky jahod jsou vystlané slámou, tudíž nejsou rozbahněné,“ vzkázal návštěvníkům plantáže Lubomír Šantrůček s tím, že na plantáže je zákaz vstupu se zvířaty a do porostu mají zákaz děti do 8 let. Na stánku na plantáži bude též k prodeji čerstvé brambory rané, cibule, zelí, kapusta, mrkev, med.

Další jahodové pole se otevře brzy také u Libice nad Doubravou.