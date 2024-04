Podle názoru starostky TJ Sokol Přibyslav Lenky Talíkové je to jediná možnost jak zajistit pro sokolovnu důstojnou budoucnost. „Česká obec sokolská s převodem na město souhlasí. Rekonstrukce budovy by stála miliony. Amatérské opravy nepřicházejí v úvahu. Naše organizace tolik peněz nemá stejně jako zkušenosti s žádostmi o dotace,“ řekla Deníku Lenka Talíková. TJ Sokol Přibyslav má početnou členskou základnu, ale podle Talíkové jsou to lidé, kteří chodí do Sokola především cvičit. Málo kdo by byl schopen a ochoten budovu opravovat nebo dohlížet na rekonstrukci.