Šatny i sklad. Tělocvična v Dolním Městě musí stát co nejdřív

Z nové mateřské a základní školy se mohou radovat děti v Dolním Městě na Havlíčkobrodsku. Ale to není všechno. K nové škole jim nechá obec přistavět dokonce i novou moderní tělocvičnu. „Tak to se povedlo. Když jsme loni v červnu zahajovali rekonstrukci a přístavbu mateřské školy a po ní rekonstrukci základní školy, ani ve snu by nás nenapadlo, že budeme krátce poté zahajovat také přístavbu tělocvičny,“ oznámil starosta Pavel Chlád.

Stavba tělocvičny v Dolním Městě. | Foto: Se souhlasem obce

Obec Dolní Město tak moderní tělocvičnu nikdy neměla. Teď se to podaří díky dotaci. Nová tělocvična přijde na skoro 17 milionů. Dotace od státu činí něco přes 15 milionů. „Ovšem většinu z dotace musíme vyčerpat a prostavět letos. Takže se stavbou jsme už začali. Bude to nervák," zdůraznil starosta. Tělocvična už vzniká na místě přístavku vedle školy. Součástí stavebního plánu jsou i šatny a sklad pro tělocvičné nářadí. Podle vychovatelky školní družiny Jany Prokopové škola v Dolním Městě tělocvičnu sice má, ale ta už nevyhovuje. „Hygienicky je v pořádku, ale na tělocvik chodí 38 dětí. Stará tělocvična ve škole už dávno nestačí. Je moc malá. Moc se těšíme na novou," zdůraznila. Protože tělocvična vyroste v centru obce vedle historické budovy základní školy, nesmí celkový dojem rušit. „Proto vybereme odstíny fasádních barev veskrze nenápadné. Tak aby tělocvična nebila do očí," upřesnil starosta Chlád. Do vybavení a provozu školy i školky obec investuje pravidelně vysoké částky. Podle starosty hlavně proto, aby se v obci udržely mladé rodiny.