Ve věku pětapadesát let zemřel Pavel Kloupar, zakladatel jednoho z největších festivalů na Vysočině. Sázavafest každoročně do Světlé nad Sázavou přitáhl tisíce fanoušků.

Pavel Kloupar při prohlídce zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou. | Foto: Deník/Libor Plíhal

O smrti Pavla Kloupara informovala nejprve jeho bývalá partnerka Iva Lecká na sociálních sítích. Na sítích festivalu se informace o smrti Kloupara objevila v pátek dopoledne.

„S hlubokým smutkem oznamujeme, že nás opustil Pavel Kloupar, zakladatel Sázavafestu. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině. Jeho odkaz bude žít dál v každém tónu, smíchu a v každém setkání na našem festivalu,“ stojí na sociálních sítích festivalu.

Se zesnulým Pavlem Klouparem na festivalu dva roky spolupracoval i jeho současný investor Rudolf Penn. „Je to tragické, když tak mladý člověk zemře. Udělal hodně práce, byl fanda do hudby a založil krásný festival, za to mu děkujeme. Ať je mu nahoře lépe," okomentoval Klouparovu smrt Penn.

Multižánrový festival Sázavafest každoročně navštívily tisíce návštěvníků. Účinkovaly na něm i ty největší hvězdy českého hudebního nebe.

Podívejte se na video z jednoho z předchozích ročníků:

Zdroj: Deník/ Jana Kudrhaltová