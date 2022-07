Světelské obvodní oddělení policie jede dál v běžném provozu. Policisté vyslaní na festival se zaměří na pořádek, krádeže, dopravní přestupky. Vážné případy předají kolegům z kriminálky. V řídící místnosti je právě asi pět policistů, kteří sledují na počítačích situaci kolem zámeckého parku. „Policisté se střídají ve službě ve dne i v noci. Nebudu uvádět konkrétní číslo, ale je jich dostatečný počet. Hlídky působí ve městě, v blízkosti areálu, uvnitř je to věc pořadatelů,“ říká Radek Vochyán z vysočinské pořádkové policie. Na pozoru se tedy musejí mít ti, co chtějí sednout za volant opilí nebo zdrogovaní, ale i ti, co plánují v zaparkovaných autech krást. Neuniknou bedlivému oku sídlící v monitorovacím vozidle.

Stanové městečko kolem areálu světelského parku se zatím rychle plní. Většina lidí se sem přijela pobavit, ale podle Vochyána se najdou i tací, co chtějí krást. „Právě krádeže jsme v minulosti řešili nejčastěji,“ zdůrazňuje Vochyán a připomíná případ před dvěma lety. „Díky monitorovacímu vozu jsme zadrželi dva pachatele, co okrádali nad ránem spící ve stanech. Vybrali jim peníze z peněženek a ty zase vrátili majitelům, aniž si toho okradení všimli,“ uvádí policista konkrétní případ.

Podle mluvčí Čírtkové čeká na policisty tvrdá služba už kvůli extrémnímu horku. „Policisté se střídají ve dvanáctihodinové službě, musejí dbát na pitný režim. S ohledem na vedra kolem čtyřiceti stupňů nemusejí mít předpisovou pokrývku hlavy,“ dodává Čírtková.

Protože extrémní vedro bude účastníky festivalu svádět ke koupání v nedaleké Sázavě, mají policisté k dispozici i potápěče. Z policejní služebny se přesouváme k areálu zámku. Naproti přes silnici na poli parkují karavany, rostou stany a všude víří prach. Rozesmátá partička u jednoho karavanu si už strážců pořádku všimla. "Hele policajti," volají na sebe mladíci. Pod stromy stojí už monitorovací vozidlo a auta s policejními psy. „Ve službě je jeden pes ve dne, dva v noci, k tomu máme ještě policejního psa specialistu na drogy,“ říká zkušený psovod Stanislav Havlíček. Jak dodává, policejní pes při ochraně pořádku budí větší respekt než uniforma. „Drogy ale vyhledáváme jen na požádání,“ upřesňuje psovod. Policejní mluvčí vysvětluje jak monitorovací vozidlo funguje a jakou techniku má k dispozici a co zrovna policista ve službě vidí na obrazovce počítače. „Naše práce je na festivalu hlavně preventivní. V minulosti jsme řešili hlavně krádeže, občas rušení pořádku, dopravní přestupky. Žádné násilí nebo vážnou kriminalitu. Snad to nebude letos jiné,“ přeje si Čírtková.

Do služby na festivalu jsou zařazeni policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.