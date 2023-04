Sázení brambor v Česku zdržují deště, na Vysočině ještě skoro nezačalo

ČTK

Sázení brambor v Česku zdržují deště. Na Vysočině, kde se jich tradičně pěstuje nejvíc, výsadba kvůli mokré půdě do dneška prakticky ještě nezačala, zatímco jindy touto dobou se už dělala naplno. Brambory bývají obvykle nasázené do 10. května, letos se sázení pravděpodobně protáhne do druhé poloviny příštího měsíce. Oznámil to v těchto dnech předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Libro Plíhal