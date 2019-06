Havlíčkův Brod – V jeden velký bazar se několikrát do roka mění sál kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Koná se zde totiž celostátní sběratelská burza. Do Brodu tou dobou míří tisíce lidí z celé České republiky. Nejinak tomu bylo i v sobotu 22. června.

Vystavovatelé se počítají na stovky. Setkání sběratelů se zde koná už víc než třicet let. Největším sběratelským hitem jsou už několik let pohlednice, současné i historické, starožitnosti a poštovní známky. Dále ve velkém počtu militárie, to jest vše, co nějak souvisí s vojenstvím. Občas se objeví nějaká zajímavost. Například originální sbírky kamenů, malí sběratelé se zase chlubí figurkami z Kinder vajec.