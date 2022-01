Podle místostarosty je to ale veliký omyl. „My nechceme obyvatelům Brodu ztrpčovat život. Vede nás k tomu nutnost. V poslední době se ukazuje, že se ve sběrném dvoře objevuje odpadu až příliš. To není normální,“ vysvětlil. Podle místostarosty není vyloučené, že se v některých případech najdou lidé obcházející provozní řád sběrného dvora. „Vozí do dvora odpad z různých firem, které by měly za uložení platit a vydávají ho za svůj,“ uvedl jeden možný příklad.

Proto od ledna město zavedlo odpadovou kartu. Jak vysvětlil místostarosta, majitel přijede na sběrný dvůr se svým odpadem a předloží odpadovou kartu. Obsluha sběrného dvora načte odpadovou kartu do systému. Majitel společně s obsluhou odpad zváží, pokud je to možné. Pak může majitel odpad uložit. „Odpadová karta je přenosná pouze v rámci jedné domácnosti. Majitel ji ale nemusí nosit pořád s sebou. Karta má QR kód. Stačí načíst do mobilu,“ doplnil místostarosta. Od 1. 1. 2022 probíhá testovací provoz systému. „Bez odpadové karty uložení odpadu na sběrný dvůr nebude možné,“ zdůraznil Stejskal.