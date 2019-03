Schránka byla do věže kostela vložena v roce 1926, kdy kostelní kříž upadl. . Jak zmínil starosta Přibyslavi Martin Kamarád, podobná tajemství jsou ukryta ve věžích téměř všech měst. „Čas od času, když se věž opravuje, nebo když makovice spadne, objeví se v ní ono tajemství. Bylo tomu tak i v našem případě. V každé takové makovici jsou ukryty listiny, která nám poskytují obraz tehdejší doby,“ pověděl Kamarád.

„A tak místní řemeslníci dali se do práce. Když byli hotovi, umístili do kovové kazety celkem třináct listin. Mezi jinými i úmrtní oznámení o smrti hraběnky Clam Gallas, pamětní spis městské obce přibyslavské, technickou zprávu o rekonstrukci věže, listiny o cenách masa a tak dále,“ citoval starosta z dobového tisku.

Velké překvapení se ale podle slov správce přibyslavské farnosti Pavla Sandtnera nekonalo. „Upřímně řečeno rok 1899 není až tak překvapující. Jsou tady především dokumenty po roku 1900, což už je dnes více jak sto let, ale doufali jsme v ještě starší materiál,“ podělil se o své dojmy po včerejším otevření schránky farář.

Nejcennější je pro něj zpráva o smrti hraběnky Clam Gallas. „Emotivně mě nejvíce zaujalo asi to smuteční oznámení, protože je nejstarší. Jinak o těch ostatních věcech jsme tak nějak věděli,“ svěřil se Sandtner.

Schránku už jednou otevírali, a to v roce 1990. Potřetí ji už ale nejspíše zadělávat nebudou. „Už je nevhodná k dalšímu skladování a asi by nepřežila další otevírání, takže záměr bude nejspíš uložit schránku v muzeu a vznikne schránka nová. Předpokládám, že bude o něco větší. Měly by se tam vyskytovat kopie všech dokumentů, které byly uloženy v této schránce a samozřejmě nějaká informace z dnešních dob, aby se to doplnilo o aktuality,“ nastínil Kamarád.

Originály listin by mohly být uložené v havlíčkobrodském státním archivu. „Přibyslavské muzeum by požádalo o scany archiválií,“ přiblížila vedoucí muzea Anna Šauerová.