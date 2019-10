Se sokolským nazdar do zákopu

Sobíňov – Je to letos přesně 105 let, kdy v roce 1914 ve francouzském regionu Champagne vznikla Rota Nazdar, Byla to první československá vojenská jednotka na území Francie.

Pilot Bedřich Starý se významně zapsal do historie československého letectva. | Foto: archiv obce Sobíňov