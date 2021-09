Se závislostí na alkoholu či lécích pomůže terapeutická skupina v Brodě

Ve dvanácti letech jsem začal kouřit a pít, v patnácti jsem pak poprvé zkusil pervitin a marihuanu. Bavilo mě to kombinovat a kromě heroinu jsem ničemu neřekl ne. Takto to šlo až do mých třiadvaceti, kdy jsem přišel o řidičák a spolu s ním o možnost si drogy obstarat. Tam se to ve mně zlomilo a já si řekl, že je čas přestat, vzpomíná Martin z Havlíčkova Brodu.

V Brodě a ve Žďáře se rozjíždějí nové terapeutické skupiny pro závislé. | Foto: se souhlasem Adiktologické ambulance Kolping

Dnes už se tvrdým drogám vyhýbá, nicméně jak sám přiznává, pivo nebo jointa si občas dá. Zpětně ale hodnotí, že kdyby impulz pro to, aby přestal, přišel dřív, zřejmě by neváhal. A právě jedním takovým mohou být terapeutické dílny fungující při Kolpingově díle v Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou. Ty nyní navíc přichází se zcela novým formátem. Kromě klasické skupiny se totiž rozjíždí ještě otevřená skupina. „Je vhodná zejména pro ty, kteří nemohou docházet pravidelně nebo se jim nedaří dlouhodoběji abstinovat. Je možné přijít i jen jednou nebo začít docházet pravidelně. Bude se vždy pracovat s tím, co bude pro dané setkání aktuální, připravené máme i rozvojové terapeutické techniky,“ přiblížila terapeutka Zdeňka Danhoferová. Terapeutické skupiny



- fungují ve Žďáře nad Sázavou a Havlíčkově Brodě



- jsou určené pro lidi, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, sázením, léky či jinou závislostí



- klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc



- informace i podporu zde najdou i osoby blízké Je tak o poznání volnější. „Klasická skupina totiž předpokládá stabilní docházení členů, vyžaduje abstinenci a umožňuje rozvíjení témat do hloubky. Je možné do ní vstupovat i v dalších měsících, ale právě s vědomím těchto závazků,“ vysvětlila Danhoferová. Obě skupiny trvají svorně devadesát minut a jsou zdarma. Využívat je mohou lidé se závislostí na alkoholu, lécích, drogách, sázení, sociálních sítích, nakupování, jídle, ale i dalšími obtížemi nutkavého charakteru. Svůj provoz zahájí 14. září a budou probíhat každé úterý. „Na otevřenou skupinu je možné přijít bez předchozího objednání,“ podotkl Josef Soukal, vedoucí Adiktologické ambulance organizace Kolping ve Žďáře nad Sázavou, která skupiny provozuje. „Chápeme obavu lidí vstoupit do skupiny na relativně malém městě. Ze zkušeností ale víme, že stojí za to tuto obavu překonat a využít přínosy skupiny,“ vyzval na závěr. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky počet lidí, kteří se chtějí své závislosti zbavit, přibývá. Zatímco v roce 2017 se na Vysočině léčilo 415 dospělých a tři děti, v roce 2019 už to bylo 1 043 a dvacet dětí. U dospělých hrál hlavní roli alkohol, u dětí pak ostatní druhy závislostí.