Na Výšině se parkovat už nedá. Radnice vyhlásila soutěž. Parkovací dům bude vítěz soutěže provozovat šedesát let. Pozemek zůstane městu.

Parkovací dům. Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Klára Jarošová

„Na Výšině se zaparkovat nedá. Jezdím tam za mámou, tak to znám. Kdo nenajde místo pro zaparkování včas, má smůlu,“ komentoval situaci v horní části města nespokojený řidič Adam Dolejš. Jeho problémy i starosti ostatních řidičů má vyřešit parkovací dům. Postaví ho soukromník. Plány rady města odsouhlasili zastupitelé a radnice před několika dny vyhlásila soutěž. Zájemci mohou posílat nabídky do konce letošního června. Vítěz dostane právo postavit parkovací dům a provozovat ho šedesát let. Vítěz soutěže ale nezíská stavbou parkovacího domu právo na pozemek pod ním. Pouze právo stavby.