Golčův Jeníkov – Prostor pro rozvoj kreativity a zájem o technické obory. To nabízí dětem v Golčově Jeníkově technický kroužek Sedmička.

K oblíbeným činnostem dětí v Sedmičce je práce se stavebnicemi. | Foto: Archiv Sedmička

„Sedmička existuje od roku 2014. Své klubovny má v Golčově Jeníkově. Kroužek je otevřen klukům a holkám, kteří mají zájem o techniku, stavebnice a modely. Koncepce Sedmičky je vytvořena tak, že v tomto kroužku najdou zábavu i trochu ponaučení žáci z prvního i druhého stupně základní školy, i studenti ze středních škol,“ říká zakladatel kroužku Petr Kotting.

Jak vysvětluje, kamarádskou formou a hraním si se stavebnicemi a vláčky se kroužek snaží v dětech probudit, to čeho se jim dnes nedostává, a to je zájem o technické obory. „Malé slečny a kluci z prvního stupně základní školy zase navštěvují kroužek Šikuláček kde se věnuji především malování, kreslení a modelování. Technický kroužek Sedmička v praxi naplňuje to čemu se říká neformální polytechnické vzdělávání.Věnujeme se i 3D tisku a práci s CAD programy. Ve skutečnosti je za kamarádskou formou ukryta metodika, osnovy a zkušenost učitele, lektora a táty-kutila,“ vysvětluje Kotting. Jak dodává, nechce se kroužek zaměřovat jednostranně jen například na internet.

„Znalost mechaniky, elektroniky a manuální zručnost jsou základ pro pochopení nových technologií. Výpočetní technika, elektronika a mnoho dalších oborů se rychle rozvíjí, ale pro úspěšnou práci v těchto oborech je dobré od základní školy postupně poznávat různé obory a původní základy těchto oborů. Důvodem je i fakt, že počítačové programy přicházejí a odcházejí, ale základy mechaniky, elektroniky se nemění,“ zdůrazňuje Kotting. Název Sedmička je podle Kottinga odvozen, stejně jako divadlo Semafor , od sedmi malých forem. I v Sedmičce v Jeníkově se skrývá sedm různých oborů. Třeba modelářství, využívání stavebnic, například Merkur. Zkoumání strojů a zařízení a samotné konstrukce za pomoci 3D tiskárny.