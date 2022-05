Plné ruce práce má například kominík Petr Račický z Jihlavy. „Kvůli cenám plynu hodně lidí najednou přechází na starý způsob topení. Chtějí postavit nový komín, nebo zprovoznit starý. Nakupují krbová kamna. Boom jsou tepelná čerpadla,“ upřesnil kominík. Za jak dlouho se zákazník komína dočká, záleží podle Račického na typu komína a místo bydliště zákazníka.

Minimálně do konce roku musí čekat ten zájemce, který si chce objednat stavbu komína v kominictví Petra Volše ve Štokách na Havlíčkobrodsku. „Ale bohužel ani pak nemůžeme slíbit, že se dočká. Už dneska máme diář plný do konce roku. Zájem o komíny je obrovský, lidé přecházejí kvůli cenám od plynu zpátky k uhlí nebo dříví,“ poznamenal kominík.

Zkušenosti kominíků z terénu potvrdil prezident společenstva kominíků České republiky Jaroslav Schön. „Přibývá nám rychle domácností, které se rozhodly pořídit si kamna a potřebují zprovoznit starý komín, který už předtím odepsali. Máme případy, kdy zákazníci potřebují postavit komín úplně nový,“ poznamenal Schön.

Postavit komín není prý nijak náročné. Moderní komíny se skládají jako stavebnice, ale záleží na tom, kolik zákazníků najednou kominík má.

Nejméně do konce roku si počkají lidé, kteří kamna nebo krb od kamnáře Jaroslava Borůvky z Geršova u Měřína na Žďársku. „Od vizualizace k samotné stavbě to trvá minimálně půl roku, někdy i tři roky,“ zdůraznil Borůvka. Jak dodal, lidé mají obavy z cen plynu a hledají jiné způsoby topení. „Mají ale zkreslenou představu. Myslí si, že budou soběstační, ale jedněmi kamny nebo krbem celý dům nikdy nevytopíte. V jedné místnosti je teplo, v dalších zima. Naši předkové měli rozum. Ohřáli se v kuchyni a do pokoje si vzali svetr. My jsme moc rozmazlení,“ poznamenal kamnář.

Krbové vložky, nová kamna, komíny, kachlové sporáky. To všechno nabízí kamnář Roman Novotný v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. „V poslední době je zájem o krby a kamna mnohem větší než kdy býval,“ potvrdil kamnář. Jak dlouho si zákazník na nové topení počká, podle Novotného záleží na tom, co si vybere. Se lhůtou v řádu několika měsíců počítat musí.