„Vzhledem k věku a laickým zkušenostem účastníků jsme se neučili vyloženě bojovat, ale bylo to spíše o taktice a strategii. Trénovali jsme, jak se útoku vyhnout, případně jak si udělat bezpečnou vzdálenost, používání verbálního zastavení protivníka nebo různých předmětů, které by šly využít jako zbraň při napadení,“ popsal lektor Jan Kopecký.

Zda by se senioři po včerejší výuce dokázali ubránit, si ale netroufá říci. „To je hodně relativní. Lidé jsou různí, útočníci také. Záleží na psychickém rozpoložení, na únavě i na tom, jestli mám volné ruce, nebo třeba nesu nákup,“ odpověděl Kopecký.

Rozhodně ale včerejší lekci hodnotí kladně. „Já myslím, že to bylo dobré. Kdyby se podobné hodiny sebeobrany konaly častěji, tak by se toho určitě naučili více,“ podotkl Kopecký.

Další lekce by uvítali i samotní senioři. „Bylo to přínosné a rozhodně by se to mělo zopakovat. Určitě bych šla znovu, abych si naučené chvaty utvrdila, protože opakování je matka moudrosti,“ podělila se o své dojmy Jaroslava Čermáková z Havlíčkova Brodu, která se sebeobrany také zúčastnila.