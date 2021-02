Na kafíčko online. Tak se jmenuje nový projekt pionýrů z Chotěboře. Rozhodli se díky němu i v době koronaviru udržovat sociální vazby seniorů, kteří se teď bojí scházet naživo. „Člověk je tvor společenský a potřebuje kontakt s ostatními, tak jsme se si řekli, že jim ho umožníme alespoň přes počítač,“ uvedla hlavní organizátorka akce Jitka Vrbová.

Setkání probíhají takřka stejně jako v normální kavárně, a to každý pátek od 17.00 hodin. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Setkání probíhají takřka stejně jako v normální kavárně, a to každý pátek od 17.00 hodin. „Vždy si povídáme na nějaké téma. Minule to bylo například Já umím to a ty zas tohle. Ukázali jsme si, čím se zabýváme. Do budoucna plánujeme i besedy s různými odborníky,“ nastínila Vrbová.