Koupat se zde mohou obyvatelé Ledče, kteří nemají doma vanu nebo se bez cizí pomoci umýt nemohou.

„V únoru byla dokončena rekonstrukce bezbariérové koupelny, neboli střediska osobní hygieny, která je určena pro ambulantní službu. Dosavadní koupelna nebyla bez bariér a svým vybavením neodpovídala standardu a požadavkům uživatelů,“ informovala vedoucí pečovatelské služby Gabriela Brožová s tím, že koupelna má sprchový kout, kde se pohodlně umyje i člověk na vozíku.

Součástí koupelny je bezbariérové WC a umyvadlo. „Místnost vybavíme nábytkem, aby si uživatel mohl po koupeli odpočinout. Službu nabízíme osobám, které nemají v bytě vhodné zázemí pro hygienu nebo mají vany, do kterých je problém vstoupit. Nabízíme seniorům či zdravotně postiženým odvoz do střediska osobní hygieny, pomoc při hygieně a samozřejmě odvoz zpět,“ vysvětlila Brožová. V Domě s pečovatelskou službou také některé koupelny nevyhovují nárokům obyvatel, nejsou zcela bezbariérové, proto tuto službu nabízí pečovatelky i těmto lidem. Koupelnu bylo přestavět s přispěním Kraje Vysočina z dotačního programu „Investujme v sociálních službách 2019“, a to částkou 154 374 korun.