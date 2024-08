Filmový štáb včetně kaskadérů se na místo začal sjíždět už v úterý. Přípravy na natáčení náročných scén pak odstartovaly ve středu.

Lom patří mezi vyhledávaná místa ke koupání. Správce lomu na sociálních sítích avizoval, že po dobu natáčení, se nebude možné koupat. Ještě v úterý i ve středu to ale možné bylo. Ve čtvrtek už ochranka veřejnost do lomu nepouštěla. Filmový štáb by měl z místa odjet ještě během pátku. Na vodě se ještě v pátek odpoledne pohybovaly čluny s filmaři.

Zájemci o koupání musí ale i v sobotu počítat s možnými komplikacemi. Do lomu se sjede několik desítek potápěčů na svoji akci. Ti už s natáčením filmu nemají nic společného.

Blade Runner 2099

Podle informací novinářů jde o americký seriál Blade Runner 2099 v produkci Amazonu, který naváže na dva slavné filmy Blade Runner a Blade Runner 2049. Pokračování by se mělo celé natáčet v České republice. Půjde o jeden z nejnáročnějších projektů produkovaný v Česku a bude zahrnovat rozsáhlé stavby ve většině ateliérů studia Barrandov.

Podle generálního ředitele Barrandov Studia Petra Tichého by mohli celkově tvůrci nechat v České republice až miliardu korun. První řada seriálu by se měla v barrandovských ateliérech točit do listopadu.