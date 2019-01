Anna Blažková, ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod: Trápí nás nedostatek sociálních pracovníků a zdravotníků. Nejsme financování natolik, abychom mohli konkurovat krajským zařízením. Za pacienty jezdíme, ale je to náročné časově i z hlediska fyzické zátěže. Je možné přidat peníze do neziskového sektoru? Nebo to, co kraj dává, je strop? Nemáme žádné finance navíc.



Hejtman: Máte zřizovatele, obraťte se na něj. Nemůže vše platit kraj.