V plánu je nová křižovatka a dokonce vysoký most na deseti pilířích. Hlavním důvodem je velká dopravní zátěž kterou by obchvat už brzy nemusel zvládnout.

Nutnost úprav souvisí podle Ředitelství silnic a dálnic Jihlava a města Havlíčkův Brod se zprovozněním nového jihovýchodního obchvatu. Tím se výrazně zvýší počet aut co po severovýchodním obchvatu projedou.

„Nejhorší problém by nastal v úseku mezi Chotěbořskou a Masarykovou ulicí,“ vysvětlil starosta města Jan Tecl a dodal: „Jsem řidič a ten úsek znám. Proto plány Ředitelství silnic a dálnic vítám. Provoz je v těch místech už dneska někdy tak hustý, že se odtud nedá vyjet.“ Podle Tecla až by se otevřel jihovýchodní obchvat nedalo by se tím místem projet vůbec.

Ředitelství silnic a dálnic Jihlava přišlo s velkým projektem. Zastupitelé v Brodě už kvůli tomu schválili změnu územního plánu. Tam, kde starý obchvat směřuje na křižovatku s Chotěbořskou ulicí, chtějí silničáři stavět víc než 400 metrů dlouhý most. „Most bude na deseti pilířích a překlene celé údolí,“ upřesnila ředitelka Marie Tesařová.

Součástí stavby je i nová křižovatka. Ovšem reálně kopat se hned tak nezačne. V roce 2021 posoudí investici ministerstvo dopravy. Pak musí být geologický průzkum. Odborníci posoudí i vliv stavby na životní prostředí. „Za ideálního stavu by bylo možné začít s projektem a zahájením stavby až v roce 2028,“ upřesnila Tesařová.