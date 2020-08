Poloha kempu je příhodná nejen pro jednotlivce, ale i pro rodinnou dovolenou. K návštěvě láká nedaleká zoologická zahrada, jihlavské pamětihodnosti i aquapark Vodní ráj. „A máme také půjčovnu paddleboardů a pěkné dětské hřiště. Na turisty jsme připravení, máme i krásné nové záchody,“ vypíchnul Matějů.

„Navíc letos Kraj Vysočina nabízí tisícikorunové slevové poukazy na ubytování. Pokud lidé stráví v našem kempu alespoň tři noci ať už v chatce, vlastním stanu nebo karavanu, mají dovolenou skoro nebo úplně zdarma,“ dodává správce Kempu Pávov.

Jen na jednu noc

Podobně jsou na tom i v Autokempu Třebíč Poušov. I tam to zeje prázdnotou. „Sezona je podprůměrná. Chybí nám větší turistická nabídka, žádné akce se nekonají. Lidé jezdí raději jinam, do Pasohlávek, na Vranov… Ale Vysočina je netáhne,“ postěžoval si syn provozovatele kempu Tomáš Vodák.

„Nejhorší je, že lidé jezdí jen na jednu noc. A to z devadesáti procent. Déle tu zůstává jen málokdo,“ dodal.

Ani v Kempu Vyskytná na Pelhřimovsku nejsou zatím nijak nadšeni. Podle provozovatele Miroslava Jaroše je sezona spíše průměrná. „Když je hezky, máme plno. Ale při dešti se kemp rychle vyprázdní. Jsme prostě závislí na počasí. Věřím tomu, že kdyby se počasí umoudřilo, bude více návštěvníků,“ zmínil Jaroš.

Na Pelhřimovsko prý lidé nejvíce jezdí za koupáním a za sběrem lesních plodů. „Hned u kempu máme přírodní koupaliště. A křemešnické lesy zase lákají ke sběru hub, borůvek nebo malin. Je tu i krásná příroda, lidé si mohou vyjet na kole nebo vyjít pěšky,“ lákal k návštěvě Jaroš.

Čistá voda bez sinic

Stejný počet ubytovaných, jako v předchozích letech, zaznamenali v kempu Moře u rybníka Řeka na Havlíčkobrodsku. „Když je horko, je tu dost lidí. Když je zima, tak tu není téměř nikdo. Jedinou změnu, kterou jsem oproti minulým letům zaregistrovala je to, že si lidé ubytování zamlouvají na poslední chvíli. Dříve jsem měla rezervace už v květnu. A zaplacené zálohy. To letos neplatí,“ sdělila majitelka kempu Moře u rybníka Řeka Kateřina Zavadilová.

I tam lidé jezdí především za koupáním, a přestože naplnění kempu počasí neprospívá, pro kvalitu vody jsou občasné deště naopak přínosem. „Voda je krásně čistá, nejsou žádné sinice,“ souhlasila Zavadilová.

Do tamního kempu jezdí stálí hosté, ale objevují se i nové tváře. Hlavně lidé z měst, kteří se z útočiště malého bytu, kde se skryli před koronavirovým nebezpečím, rádi vydávají ven. „Lidé, když přijedou, mají velkou radost, že jsou venku v přírodě. Užívají si tu svobodu,“ vysvětlila majitelka kempu Moře u rybníka Řeka.

A déšť či sluneční paprsky rozhodují také o naplněnosti Autokempu Sykovec, který leží na Novoměstsku u stejnojmenného rybníka. „Hodně záleží na počasí. Když prší, tak se lidé balí a odjíždí. Ale když je předpověď dobrá, tak máme spoustu telefonů, lidé si u nás okamžitě rezervují pobyt,“ potvrdila tamní provozovatelka Vlasta Petrová.

Klientela se podle jejích slov nijak nemění. To, že lidé dávají přednost tuzemské dovolené před tou zahraniční se do obsazení autokempu nijak nepromítlo. „Ti, co jezdili k moři, jezdí teď sice na dovolenou do České republiky, ale spíše jižněji. Dolů, za teplem,“ řekla Petrová.

Autokemp Sykovec se nachází u stejnojmenného rybníka. Ten je pro tuto sezonu polovypuštěný. Přestože to může pro ubytovatele vypadat jako handicap, opak je podle provozovatelky kempu pravdou. „Na část dna, kterou stále ještě nezaplavila voda, se navezl písek. Lidé si z toho udělali písečnou pláž. Děti si tam hrají, dospělí si tam do písku zapíchnou slunečník a jsou jak u moře. Jsme takovou malou přímořskou destinací,“ rozesmála se Petrová.

Nabídka Kraje Vysočina

Dovolená na Vysočině vyjde turisty levněji. Kraj nabízí tisícikorunový slevový poukaz na ubytování na Vysočině, pokud se turisté ubytují na tři a více nocí. Podmínkou je, aby turista byl starší patnácti let a přijel ve skupině dvou až šesti osob, z nichž alespoň jedna je plnoletá. Slevový voucher si mohou zájemci vygenerovat na webové stránce slevy.vysocina.eu, kde si také vyberou ubytování v zařízeních, která jsou na stejném webu registrovaná.