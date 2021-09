Show your Help bude kopat za šestiletého Vikyho. Potřebuje léčbu

/FOTO/ Vikymu Vondrejsovi z Kališť u Humpolce je šest let. A kromě jiného mu chybí přemostění mezi jednotlivými hemisférami. Právě proto se mu rozhodl pomoct havlíčkobrodský charitativní spolek Show your Help.

Stánek nadace Show Your Help s kterým v létě objíždí nejrůznější akce. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lucie Ješátková

Ten totiž pořádá tradiční nohejbalový turnaj, a kompletní výtěžek z něj poputuje právě Vikymu. „Chceme mu pomoci zajistit neurorehabilitační léčbu na specializované klinice ATC v Praze,“ uvedl za spolek Ervín Hausvater. Léčba pomáhá především ve zlepšení předávání informací, které narušuje již zmíněné chybějící hemisférové přemostění. Židovské památky v Jeníkově: ze synagogy mělo být kino, hřbitov ničili vandalové Přečíst článek › Turnaj určený pro všechny úrovně hráčů začne osmnáctého září od devíti hodin ve sportovním areálu Plovárenská v Havlíčkově Brodě. „Na místě nebude chybět občerstvení pro hráče i diváky nebo muzika,“ nastínil Hausvater. Nebude chybět ani afterparty v klubu OKO, kde vystoupí havlíčkobrodské kapely Highstreet Hooligans a Memento Mori.