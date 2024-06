Síla, pohyb, solidarita, čas a vybrané peníze. Všechna tato slova propojuje charitativní akce, která se koná v sobotu 8. června ve sportovním areálu v Plovárenské ulici v Havlíčkově Brodě.

Charitativní akce se koná v sobotu 8. června v Havlíčkově Brodě. Foto: poskytl Adam Ferencz/WAFK

Akci uspořádali organizátoři kvůli podpoře pětiletého nemocného Davida, na jehož rehabilitaci je potřeba značná částka peněz. Sportovci i dobrovolníci se mohou do akce nazvané Shyby pro Davídka zapojit jak fyzicky, tak finančně či jako psychická podpora.

„Budeme potřebovat co nejvíce lidí, aby pomáhali svou silou, energií a časem. Budeme šest hodin shybovat a za každý shyb získáme pro Davídka dvě koruny. Našim cílem je tedy 50 tisíc shybů a na to potřebujeme spoustu pomoci,“ vyzval organizátor akce a zároveň učitel na havlíčkobrodském gymnáziu Adam Ferencz.

Na workoutovém hřišti na Plovárenské začíná akce v sobotu 8. června v devět hodin dopoledne. „Pomozte Davídkovi, aby mohl mít dostatek rehabilitací a zvládl lépe svůj těžký osud. Davídek trpí Otahara syndromem, který způsobuje těžkou hypotomii a epileptické záchvaty. Hlavním způsobem léčby jsou právě rehabilitace, které bohužel nejsou hrazeny pojišťovnou a jejich odhadovaná roční cena rodinu vyjde na 108 tisíc korun,“ pokračoval Adam Ferencz.

Pomoct mohou lidé několika způsoby. Prvním je přispět malému Davidovi přímo přes stránky Donio. Lidé mohou ale přijít právě v sobotu 8. června do sportovního areálu v Plovárenské ulici v Havlíčkově Brodě a připojit se se shyby.

Registrovat se do dobročinné akce mohou lidé na tomto odkazu.

Po zaregistrování bude mít každý z účastníků čas do čtyř hodin odpoledne na to, udělat co nejvíce shybů. „Za každý provedený shyb poputuje finanční částka na podporu Davídkovy léčby a rehabilitace,“ zopakoval ještě Adam Ferencz. Lidé mohou ale akci podpořit i svojí účastí a fanděním ostatním sportovcům či dobrovolníkům.

Ke čtvrtečnímu večeru bylo na účtu sbírky necelých 30 tisíc korun. Více o malém Davidovi se dozvědí zájemci na tomto odkazu.