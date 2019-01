Chotěboř – Medvědi, indiáni z Jižní Ameriky, Maroko – to je název témat, se kterými se museli popasovat žáci Základní umělecké školy v Chotěboři.

V chotěbořském městském muzeu jsou k vidění obrazy plné barev. | Foto: Miloš Novák

To, jakým způsobem se jim to povedlo, budou moci zhodnotit návštěvníci v chotěbořském Městském muzeu, které jejich práce v těchto dnech vystavuje.

„S chotěbořskou uměleckou školou máme dobrou a zavedenou spolupráci. Výstava potrvá až do 21. června. Podle mého názoru jsou práce velmi povedené a návštěvníci je určitě ocení," zve Jitka Cempírková za muzeum.

Mezi obrázky kreslenými tužkou místní určitě poznají známé chotěbořské osobnosti. Ty totiž dětem seděly jako živé modely.

„Je to lepší, když před sebou máte člověka než třeba torzo nějaké sochy nebo bustu," prozradila Jitka Podrazilová, která v ZUŠ vyučuje výtvarný obor a tuto výstavu společně se svými svěřenci připravila. I přesto, že děti mohly dát při zobrazení jednotlivých témat volnost své fantazii, určitá pravidla dodržet musely.

Plošná i prostorová tvorba

„V jejich výtvorech je zastoupená plošná i prostorová tvorba. Byly to podmínky zadání," vysvětlila Jitka Podrazilová.

Výstava v chotěbořském městském muzeu nabízí jak obrázky lidí a předmětů, tak například i kreslené mandaly, nebo výrobky z hrnčířského točícího kruhu. A to vše vytvořily děti ve věku od šesti do osmnácti let.

Erika Nováková