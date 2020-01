„Přestože sídlíme na Vysočině, ředitelka Komerční banky nás oslovila, zda bychom nechtěli v hale čáslavské pobočky, kde jsou čas od času výstavy pořádány, ukázat naše výrobky. Rádi jsme souhlasili,“ prozradil Petr Kotting jak se výrobky technického kroužku z Jeníkova do Čáslavi dostaly.

Petr Kotting pod hlavičkou neziskové organizace Sedmička vede v Golčově Jeníkově polytechnický kroužek, který je rozdělen do několika skupin. „V Sedmičce jsme zaměření přímo na polytechnickou výchovu. Jedna skupinka s názvem Šikuláček je trochu výjimka. Do této skupiny chodí menší děti z prvního stupně, které pomalu připravujeme na práci s 3D tiskárnou, a to pomocí 3D per, které děti rychle pochopí a okamžitě tvoří. Menší děti tak snadněji pochopí, o co jde při práci s 3D tiskárnami, a to pak zvládnou mnohem rychleji,“ vysvětlil Kotting.