Práci starých cestářů obdivuje i dneska Jan Řičař z Havlíčkova Brodu jako odborník a stavař. „Nedávno jsem ty kostky u Kamene viděl. Je úžasné, že vydržely až do dneška i ty na silnici přes Skuhrov. Je to viditelně kvalitní práce,“ řekl Deníku.

Tam zůstaly kostky dodnes. Konkrétně od autobusové zastávky dolů k vjezdu na silnici první třídy 38. Jezdí přes ně ale jen linkový autobus nebo osobní auta místních. Nákladní doprava už ne. Několik desítek let totiž vede kolem Skuhrova obchvat. Jak Deník zjistil na stavbě mostu u obce Kámen od dělníků společnosti Tannaco, historické kostky vytrhávat nebudou, ale zachovají se. Dělníci na ně položí asfaltovou desku, kostky zůstanou pod ní.

Císařská cesta z Prahy do Vídně přes Znojmo, Jihlavu, Skuhrov, Kámen, Habry a Čáslav, slavila v roce 2015 velké výročí, celých 225 let. Příští rok to bude polokulatých 235. I dnes na ní lze najít několik památek na dávnou minulost.

Jednoznačně nejstarší dopravní značku v kraji mají v Radostíně na Havlíčkobrodsku. Dneska je majetkem Ředitelství silnic a dálnic. Říká se jí čuba a je celá z kamene. Pochází z doby, kdy po cestách nejezdila auta, ale formanské povozy. Proto má Radostín ve znaku formanské kolo.

„Z Radostína do Skuhrova do Kamenného dolu klesá prudký kopec. Když jeli formani z kopce dolů, používali ke snížení rychlosti povozu zvláštní brzdu, takzvanou čubu. Kamenná dopravní značka upozorňovala, aby si nezapomněli čubu nasadit, jinak to špatně dopadne,“ vysvětlil starosta Radostína Petr Zadina.

Kámen byl natřený bíle a brzda černou barvou, aby si jí formani hned všimli. Pod kopcem ze Skuhrova do Radostína zase čekalo pár statných volů, kteří pomáhali tahat formanské povozy do kopce, když už koně nemohli.

Časy dostavníků a císařské silnice pamatuje v obci Kámen starý hostinec. V devatenáctém století tam byla poštovní stanice a už tehdy zájezdní hostinec, kde kočí přepřahali koně. Dostavníky se tam „řítily“ rychlostí až 25 kilometrů za hodinu.

Dostavníky a kočáry odnesl čas. Zájezdní hostinec je v místě pořád. Jen místo dostavníků u něj zastavují kamiony a auta s turisty. „V Kameni byla kolem roku 1789 založena pošta a pro ni byla u hlavní silnice v roce 1824 postavena empírová jednopatrová budova s mansardovou střechou,“ upřesnil při poslední návštěvě Deníku historii hostince místostarosta obce Petr Pipek.

Císařská silnice spojovala Vídeň s Prahou a měla být první „umělou“ silnicí v habsburské monarchii. Dnes na jejím místě vede silnice první třídy číslo 38. Od původní trasy se odchýlila jen minimálně. Cestu po ní absolvoval například historik František Palacký. Popisoval ve svých pamětech, jak před šestou ráno nasedl v Praze do poštovního dostavníku. Obědval v Čáslavi, snídal před čtvrtou ráno v Moravských Budějovicích. Ve Vídni byl druhý den o půl čtvrté odpoledne. Po dvou měsících ve Vídni a bádání v archivech se vrátil domů. Cesta do Prahy trvala čtyřiatřicet hodin a stála ho 42 zlatých. Před stavbou silnice podle historiků trvala cesta dvanáct dní.