Silnice na Vysočině jsou pod sněhem. Kdo nemusí, ať nevyjíždí, apeluje policie

/VIDEO/ Na hlavních tazích to ještě celkem jde, ale menší silničky, to je katastrofa. Klouže to na nich, nedá se tam jet víc než padesát, stěžuje si na sněhem zaváté komunikace Radka Dvořáková ze Žďáru nad Sázavou.

Na silnicích Vysočiny to v úterý pěkně klouzalo | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Policejní i hasičská hlášení jí dávají za pravdu. „V celém Kraji Vysočina se potýkáme s velkými problémy se sjízdností. Pd rána jsme řešili pětadvacet nehod, ale mnoho dalších si řešili řidiči bez asistence policie,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. V kopcích zase blokují provoz kamiony, které nemohou vyjet. „Situace je opravdu vážná. Sněží a fouká silný vítr. Proto kdo nemusí, měl by cestu odložit,“ vzkázala řidičům Dana Čírtková. Řidiči v Novém Městě špatně parkují. Naučit je to má kvíz