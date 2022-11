Silnice u Jablonecké nádrže v Přibyslavi bude bezpečnější

/FOTO/ Mnohem bezpečněji projdou za rok lidé kolem silnice druhé třídy z Přibyslavi do Šlapanova. Vyřeší to nový chodník. "Úsek silnice pod Jabloneckou nádrží není pro chodce bezpečný," myslí si Luboš Doležal, který po silnici jezdí do Přibyslavi do práce. „Kolem silnice není chodník, ale neustále se tam někdo pohybuje. Musíte mít oči na stopkách,“ poznamenal řidič.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dva mosty u Přibyslavi se rozpadají, silnice není pro chodce bezpečná. Vyřeší to město Přibyslav společně s Krajem Vysočina | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V okolí Jablonecké nádrže je stále živo. Lidé z Přibyslavi tam chodí na procházky. Silnici využívají obyvatelé Dolní Jablonné a Dvorku, kteří tudy chodí do Přibyslavi do práce nebo na nákup. Kdo se chce silnici vyhnout, šplhá po strmé stezce do kopce a cestu si krátí kolem Jablonecké nádrže. „Jenže v zimě nebo když prší je stezka do svahu mokrá, plná kořenů. Takže člověku hrozí, že uklouzne a spadne až na silnici,“ povzdechla si Marie Dočekalová, která tudy často chodí se psem. Starosta Přibyslavi Martin Kamarád tvrdí, že ke zlepšení situace město využije dobu, kdy tu Kraj Vysočina plánuje rekonstrukci dvou mostů. „Už delší dobu chceme okolí u Jablonecké nádrže upravit, aby procházky v těchto místech byly bezpečné,“ řekl Kamarád. Příběh o pilotovi: Generál Gablech z Havlíčkova Brodu byl morální autoritou Opravy mostů připravují představitelé kraje na příští rok. „Jedná se o dva mosty kolem silnice druhé třídy směrem Šlapanov. Projekt chystáme s městem Přibyslav,“ informovala mluvčí kraje Eva Neuwirthová. Stavba řeší i zpevnění skalního svahu u Jablonecké nádrže a úpravu křižovatky na Dolní Jablonnou a Dvorek. Práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice, celý úsek bude průjezdný až na podzim 2023. „V úseku dlouhém skoro půl kilometru počítáme s úplnou demolicí a následnou výstavbou jednoho mostu přes řeku Sázavu, který je v současné době ve velmi špatném stavu,“ upřesnila Neuwirthová. V případě druhého mostu půjde podle Neuwirthové pouze o sanaci spodní stavby a novou nosnou konstrukci. V době rekonstrukce mohou lidé využít provizorní vyvýšený chodník u čističky odpadních vod i dočasně vybudovanou lávku přes Sázavu. Stavební práce vyjdou celkově na více než třiašedesát milionů korun, téměř vše zaplatí kraj.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu