Kromě jiného tam bude také zřízen pruh pro pomalá vozidla. „Mělo by díky všem opatřením dojít ke zlepšení plynulosti a ke snížení nehodovosti, která je v tomhle úseku vcelku vysoká,“ uzavřel Buček.

Až se dělníci v roce 2024 pustí do práce, nejdříve odstraní směrových a výškových oblouků. „A také dojde k odstranění nebezpečné odsazené křižovatky silnic propojující Jitkov a Střížov. Ta bude nahrazena čtyřramennou okružní křižovatkou,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.