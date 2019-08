Ledečsko – Náročnou modernizací za desítky milionů korun prochází nyní silnice II/130 na konci obce Hradec a křižovatkou se silnicí II/150 v obci Ledeč nad Sázavou za železničním podjezdem.

OPRAVUJE SE. V současné době je už hotová železobetonová opěrná zeď

„Zhotovitelská firma provádí práce v rámci první etapy za úplné uzavírky, která skončí do 31. 10. 2019, a to od křižovatky ulice Hradní po areál betonárky CEMEX. Následně bude uzavírka rozšířena o úsek od silnice II/150 po ul. Hradní v termínu od 2. 9. 2019 do 31. 10. 2019,“ informovala o průběhu rekonstrukce mluvčí Eva Neuwirthová z Kraje Vysočina. Důvodem, proč se silnice modernizuje, je její nevyhovující stav.