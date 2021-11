Věci nabraly rychlý spád a v současnosti se už silnice opravuje. Stavební stroje na ni vyjely už ve státní svátek.

Opravy jsou plánované do 21. listopadu. „Silnice bude uzavřena, avšak s plánovaným zachováním vjezdů do přilehlých supermarketů, areálů a provozoven z jedné nebo druhé strany,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová. Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Opravovaný úsek začíná u sídla Vodovodů a kanalizací v Havlíčkově Brodě. Končí před kruhovým objezdem dole ve městě. Celková délka opravy je 260 metrů. „Součástí oprav je i kruhový objezd u obchodů Albert a Lidl,“ doplnila Neuwirthová. Řidiče tak čeká objížďka Žižkovskými ulicemi. To se ne všem líbí. „Objížděk je v Brodě a okolí asi málo,“ poznamenal například řidič Zdeněk Mařík.

Dělníci na počátku oprav starou silnici frézují. „Poté budou následovat opravy poruch včetně sanace mrazových trhlin, což představuje přibližně čtyřicet procent plochy stavby. Následně firma položí novou obrusnou vrstvu,“ vysvětlila Neuwirthová s tím, že oprava by se měla zvládnout za pět dní, tedy do neděle. „Chtěli jsme co nejméně zasáhnout do života lidí i řidičů,“ vysvětlil technicko-správní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Tomáš Mátl.

Na poškozenou komunikaci upozornil nejenom čtenář Michal Závodský, ale řidičům ji signalizuje i dopravní značka. A to už poměrně dlouho. „Co se týče oddštíplé dlažby v Žižkově ulici, je to závada na silnici II. třídy v majetku Kraje Vysočina,“ vysvětlil před časem Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města. Kraj Vysočina o problému věděl a podle mluvčí Jitky Svatošové jen čekal, až se v dodavatelské firmě uvolní termín a bude moci dát komunikaci do pořádku. To se stalo právě tento týden.