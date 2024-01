Po silnici mezi Malčínem a Tisem jezdí cyklisté, chodí tudy lidé na procházky. Část silnice zasahuje i přímo do obce, takže se jí někteří řidiči nemohou vyhnout, jezdí po ní občas i sanitka. Za nejhorší silnici považuje komunikaci z Malčína do Tisu i Jiří Vacek, starosta dobrovolných hasičů z Malčína. „Já už jezdím jinudy, protože každý druhý rok jsme měl na autě zničené čepy. Nechci riskovat,“ vysvětluje.

Samá díra a kráter. Silnice připomíná tankodrom. Nedá se jet rychleji než krokem. „Tak to vidíte sami. To trvá už několik let. Snažíme se o opravu, ale zatím jsme se nedočkali,“ říká Deníku starosta Vacek. Jak dodává, nejde přitom o nevyužitou silnici. Jezdí tudy řidiči z Malče i ze sousedního Tisu .

Josef Stejskal žije v sousedním Tisu a silnici do Malčína dobře zná. „Kdykoliv tudy jedu, nadávám jako špaček. Pravidelně jednou týdně vozím vnuky na hasičské schůzky do Malčína. Jednou tam a pak zpátky a mám toho dost. Jet tudy na kole je hazard. Silnice potřebuje opravu jako sůl,“ zdůrazňuje.

Opravu silnice do Malčína uvítá i starosta Tisu David Kozlík. „Silnice je v katastrofálním stavu. Obyvatelé Tisu tudy do Malčína jezdí a stěžují si. Kus dál je sice jiná krajská silnice, ta ale vede na Janovec, to je pro řidiče pěkná oklika,“ říká Deníku.

Podle starosty Malčína Zdeňka Vacka je silnice na Tis v tak hrozném stavu asi posledních pět let. „Celou dobu se snažíme dohodnout s krajem opravu, ale podle úředníků je silnice minimálně využívaná, tedy na okraji zájmu. V zimě ji nikdo neudržuje,“ popisuje situaci starosta a dodává, že v minulosti kraj dokonce nabízel obci, aby si silnici Malčín vzal do svého majetku. „Jenže my máme nízký roční rozpočet. Na pravidelnou opravu a údržbu silnice nemáme,“ povzdechne si. Jak upřesní, silnice přitom nepotřebuje hloubkový zásah. „Stačilo by aspoň opravit díry a srovnat povrch. Podklad je zatím ještě v dobrém stavu, za pár let bude hůř,“ dodává.

V letošním roce chystá Kraj Vysočina v Malčíně dvě investice. Silniční průtah obcí a opravu silnice na Zboží. Podle starosty tak dojde k zajímavému paradoxu. „Nový průtah obcí a na něj navazuje tankodrom,“ konstatuje.

Kraj Vysočina silnici opravovat nebude. Není to prý nutné. Obyvatelé Malčína a Tisu po rozbité silnici, kterou používají jako zkratku, vůbec jezdit nemusí, protože kus dál mají silnici skoro novou přes Janovec.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové Kraj Vysočina vlastní celkem čtyři komunikace spojující Malčín s okolím. „Jedna z nich dlouhá asi kilometr a půl, vede kolem družstva směr Tis. Je zařazená do kategorie zbytné, to znamená, že po ní nevede trasa autobusů a ve stejném směru je možné využít jinou paralelní krajskou silnici,“ vysvětluje Svatošová Deníku.

Kraj Vysočina v roce 2017 projednal a schválil koncepční materiál pod názvem Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina. Je veřejně dostupný. Tento materiál podle Svatošové řeší takzvaně zbytné úseky silniční sítě. „V případě obce Malčín se jedná o část silnice jako zbytný úsek. Obci byla nabídnuta oprava za předpokladu následného převzetí do majetku obce. Dané bylo odmítnuto,“ dodává Svatošová s tím, že Kraj Vysočina má velice rozvětvenou silniční síť. „Staráme se o více než 4,5 tisíce kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Je tedy pochopitelné, že údržba je řešená podle jejich dopravního významu,“ upřesňuje.