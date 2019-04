Silnice II/130 je majetkem Kraje Vysočina. Kraj zahájí modernizaci této silnice v úseku mezi křižovatkou s místní komunikací na konci obce Hradec a křižovatkou se silnicí II/150 v obci Ledeč nad Sázavou za železničním podjezdem. Celková délka silnice určené k rekonstrukci, je 1,551 kilometrů.

Komunikace je ve špatném technickém stavu, ani její šířka už dopravnímu vytížení nevyhovuje. Vozovka má spoustu nedostatků, je špatně odvodněná, navíc se na ni často sesouvají okolní svahy. Nevyhovuje ani dopravní značení. Proto se Kraj Vysočina rozhodl uvést silnici do pořádku. Stavební práce budou probíhat po etapách. Úsek silnice byl rozdělen na dvě části a každá z nich bude samostatně zprovozněna.

První úsek bude zprovozněn k 31. říjnu 2019; druhý k 31. říjnu 2020. Modernizace proběhne za úplné uzavírky v období 15. dubna 2019 - 31. října 2019 v rámci první etapy a to od křižovatky ul. Hradní po areál betonárky CEMEX a následně bude uzavírka rozšířena o úsek od silnice II/150 po ul. Hradní, která se předpokládá od 2. září 2019 do 31. října 2019. Celkové náklady by měly dosáhnout 95 milionů korun. Předpokládaná výše dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je 73 milionů korun.