Jak vysvětlila Simona, umožní jim to účastnit se tanečních soutěží v zahraničí. „Naposledy se to povedlo před lety mým rodičům,“ dodává Simona. Simona má tanec přímo v genech. Jména jejich rodičů Marcela a Jiří Černí jsou ve světa soutěžního tance pojem.

I když v úplně jiné kategorii, tancují standard. Waltz, tango, valčík a vedou v Brodě vyhlášenou taneční školu. Jenže Simona se rozhodla pro úplně jiný obor. „Simona nejdřív nechtěla o tancování slyšet. Bude prý krasobruslařkou. Pak se nakonec rozhodla, že bude tancovat ale latinu. Když to slyší naši známí, ptají se nás hned, kde se stala chyba,“ vtipkuje Simonin otec Jiří.

Simona je z Brodu, studuje dvě školy ekonomického směru. Její partner Štěpán Rubáš pochází od Domažlic a studuje uměleckou akademii v Praze. Potkali se poté, co se Simona rozešla se svým tanečním partnerem a začala hledat náhradu. I Štěpán hledal. A našel Simonu. Jak přiznává, nebyla v jeho soukromém konkurzu jediná. „ Simonu jsem si vybral, protože je úžasně pozitivní a milá. Přímo srší energií,“ vysvětluje. Ukázalo se to i v době koronaviru, kdy se pár nemohl setkávat a trénovat. „Simona mě podporovala, byli jsme pořád v kontaktu. Vzájemně jsme si pomáhali to těžké období překlenout,“ říká a věnuje taneční partnerce milý pohled.

Podle Simoniny matky Marcely je shoda mezi partnery na parketu důležitá. Když po několika letech tancování a tréninku jeden z páru odejde, druhý hledá těžko náhradu. Jinak trénink soutěžního tanečníka lze podle Simony přirovnat k tréninku desetibojaře. „Neustále je potřeba udržovat kondici. Já běhám, ale nejdůležitější je společný taneční trénink s partnerem. Tanec není jen pohyb, ale je to umění plné pocitů,“ zdůrazňuje.

Stejně těžké jako najít dobrého tanečního partnera je ve světě tanečních soutěží najít dobrého trenéra a sponzory. „Simonu podporujeme my. Soutěžní tanec a všechno kolem je velmi drahá záležitost. Když chcete být na špičce a jezdit na soutěže. Kostýmy, startovné, cesty na závody. To platilo i v době kdy jsme soutěžili my a nebyla taková drahota. Občas jsme museli počítat i rohlíky,“ potvrzuje Simonina matka Marcela. Úspěch na mezinárodním poli pomůže Simoně a Štěpánovi tančit na mezinárodních soutěžích, studovat taneční konzervatoř a do budoucna složit i trenérské zkoušky.