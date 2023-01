Trať pro horská kola vítají v Chotěboři hlavně mladí. Například Martin Doležal. „Měla by tady být. Je to smutné. Chotěboř na rozdíl od jiných měst nemá dodnes ani žádnou cyklostezku. O té do Bílku se už léta jen mluví,“ poznamenal student.

Podle starosty Chotěboře Ondřeje Kozuba vznikl projekt trati v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Obyvatelé Chotěboře mohou napsat každý rok radnici co by si ve městě přáli postavit nebo změnit. O vzniklých nápadech veřejnost hlasuje a vybere nejlepší projekt. Radnice do vítězného projektu vloží maximálně milion. „Obyvatelé Chotěboře navrhli několik projektů. Vyhrál singletrail, neboli dráha pro horská kola kterou chceme v souladu s podmínkami participativního rozpočtu postavit, ale je tu jeden problém,“ upřesnil starosta.

Rozpočet na stavbu singletrailu přesahuje milion korun, dokonce by stál několik milionů. To je podle starosty Kozuba v rozporu s podmínkami soutěže. „Limit participativního rozpočtu je milion. Pravidla nesmíme porušit. Takže singletrail postavíme, ale tak abychom limit naplnili s tím, že do budoucna můžeme dráhu rozšířit podle možností,“ konstatoval Kozub.

Singletrail nebo singletrack je přírodní nebo přírodě blízká sportovní trasa pro horské kolo a šířkou odpovídající šířce jednoho kola (odtud anglický název single ) Vede přírodním terénem a má několik stupňů obtížnosti.