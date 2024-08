Vůbec poprvé si přijel vyzkoušet jízdu na terénní káře Miroslav Jirák. „Slyšel jsem že káry na Kadlečáku mají. Tak si říkám, že bych to měl i tohle zkusit,“ říká motorkář. Jízdu si pochvaluje. „Je to paráda. Jen bych asi trochu víc srovnal terén, ať to sviští,“ dodává. Podle správce sjezdovky by to nebyl dobrý nápad. „Někteří návštěvníci se k nám bohužel jezdí předvádět, odmítají helmy, hrají si na mistry světa. To by pak řádili ještě víc,“ dodává správce. Jízdu si poprvé vyzkoušela i paní Marie. „Je to fajn, jen musí člověk přijít na to, jak jak sjíždět z kopce dolů. Ale určitě si to zas někdy zkusím. Na Kadlečák je to kousek,“ libuje si.

Na Kadlečáku se horské káry prohánějí už pět let. „Horské káry jezdí na Šumavě i v Krkonoších. Říkal jsem si, proč by nemohly jezdit také u nás na Vysočině. Kopec máme, aspoň bude využitý celou sezonu,“ vysvětluje správce Kaiser, kde se na Vysočině vzala letní sjezdovka.

Ovšem dodává, že každá zábava pod širým nebem je riziko podnikání. „Když prší, tak nepřijde nikdo. Ani když je moc horko. To pak tady sedím zbytečně půl dne. Ale dneska to vypadá dobře. Plno už od rána,“ pochvaluje si Kaiser.

Jízda na horských kárách na Kadlečáku. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Kadlečák má pro zájemce k dispozici šest vozítek a jednu koloběžku. Podle správce se káru rychle naučí řídit i větší dítě. „Stačí, když člověk umí aspoň trochu jezdit na kole a dodržuje bezpečnost,“ poznamená správce s tím, že za těch pět let bylo jen minimum lidí, co měli se sjezdovkou problém, ale ti si ho zavinili sami vlastní frajeřinou. „Jen jeden borec už v letech se tady předváděl jízdou z kopce s telefonem v ruce. Marně jsem ho napomínal. Když se vyklopil, hodně se divil,“ dodává s úsměvem.

Princip jízdy je vcelku jednoduchý. Nahoru káru i s posádkou vytáhne kotva. Tam se karabina odpojí a kára jede po druhé straně vleku zpátky dolů. Přilba na hlavě je nutnost.

Podle správce Kaisera jedna jízda na káře nikomu nestačí. „Po první jízdě je druhá, třetí, čtvrtá. Já si pak jen dělám čárky. Ani sportovní oblečení není nutnost. Já už tady viděl jezdit kde koho. Důchodce, mamky, osmdesátiletou paní, co si cestou z hub chtěla káru jednou zkusit a pak se nemohla jízdy nabažit,“ vzpomíná.

Letní sjezdovka na Kadlečáku měří 400 metrů. Je v provozu o víkendech až do podzimu od deseti do pěti odpoledne. Ve všední den jen na objednání. To pak na Kadlečák většinou míří dětské tábory z okolí, sportovci na soustředění nebo party výletníků.