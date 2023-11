Dobrá zpráva pro lyžaře. Ve Vysoké u Havlíčkova Brodu se bude lyžovat. Podmínkou je ale příznivé počasí.

Právě probíhají přípravy na spuštění letošní lyžařské sezóny. Pokud nám přírodní podmínky dovolí spustit zasněžování, budeme se na vás těšit v prosinci. To už nyní vzkazuje vyznavačům zimního sportu spolek Lyžař Havlíčkův Brod, který lyžařský areál ve Vysoké provozuje.

Kopec Vysoká a lyžařský sport mají tradici dlouhou sedmdesát let. „Jezdili jsme tam už jako děti, ale to bylo každou zimu sněhu po kolena,“ vzpomíná důchodkyně Eva Pokorná z Havlíčkova Brodu. Přitom to ještě nedávno vypadalo, že lyžování na Vysoké skončí. Vinou vleklých sporů s místním farmářem, které zmařily chystanou letní sezonu pro cyklisty i dlouhé nepřízni počasí.

Teď je všechno jinak. „Především nám moc pomohlo jednání města Havlíčkův Brod s farmářem Miroslavem Hrtúsem a ukončení sporů. To nám vlilo optimismus do žil,“ řekla Deníku za spolek Lyžař Monika Nováková. Podle jejího kolegy Tomáše Kučery se lyžaři dohodli s farmářem na nájemném. „Nebudu ale zveřejňovat podrobnosti, aby to nespustilo nějakou další negativní lavinu,“ vysvětlil Kučera.

Potřebují teploty pod nulou

Jak Nováková dodala, klid zbraní na Vysoké sám o sobě nestačí. „Potřebujeme pomoc shůry. To znamená odpovídající počasí. Teploty pod nulou, abychom mohli začít s umělým zasněžováním. Na Vysočině to už poslední roky ani jinak nejde,“ vysvětlila s tím, že zasněžení lyžařského svahu vyjde zhruba na 400 tisíc korun.

Spolek Lyžař chce na Vysoké nejen udržovat v chodu vlek a sjezdovku, ale také provozovat například lyžařskou školu Sportík Fox s výukou lyžování a snowboardingu. „Pokud budou zimní podmínky příznivé, bude skiareál v letošní sezóně spuštěn. Fungovat bude prozatím dle provozní doby uvedené na našem webu,“ upřesnila Nováková.

Tomáš Kučera dodal, že ceny energií jsou pro lyžařský areál doslova brutální. „Požádali jsme proto město Havlíčkův Brod o dotaci. Lyžování bude zřejmě do budoucna hodně luxusní sport,“ dodal.

Starosta Vysoké Martin Vondrák sportovce na území obce vítá. „Sportovní areál na Vysoké je k tomu, aby žil. Nepotřebujeme nic megalomanského, ale zábavu pro rodiny s dětmi,“ zdůraznil starosta.

Zasněžení bude levnější

V současné době se teplota na Vysoké ale pohybuje kolem deseti stupňů nad nulou. Jestli se klima změní a bude počasí přát, Lyžař plánuje podle Novákové na Vysoké umělé zasněžování sněžnými děly. Osvětlení svahu stožárovými výbojkami. Dětský vlek zdarma. Odbavení pomocí turniketů na bezkontaktní čipové karty.

Podle Tomáše Kučery mohou lyžaři nově sjíždět kopec podél vleku. „A to díky kůrovcové kalamitě, kdy zmizel pruh stromů. Zasněžení tak bude levnější,“ upřesnil.

Kopec Vysoká se zapsal do moderní historie města Havlíčkův Brod vleklým soudním sporem. Původní majitelé pozemků totiž kdysi opomněli povinnost nabídnout pozemek pod stavbou lyžařského vleku ke koupi přednostně vlastníkovi stavby, tedy havlíčkobrodským technickým službám. „Původní majitelé prodali pozemky novému zájemci, aniž by měl vlastník lyžařského vleku možnost uplatnit práva k pozemkům. Z tohoto důvodu pak musel o vlastnictví pozemků pod lyžařským vlekem rozhodovat soud,“ upřesnila mluvčí brodské radnice Alena Doležalová.

