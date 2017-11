Skatepark nebo lůžkový hospic. Lidé vyjádřili, co jim v Brodě chybí

Havlíčkův Brod – Jaké problémy trápí obyvatele Havlíčkova Brodu? Nový skatepark, lůžkový hospic nebo cyklostezka z Perknova na sídliště Rozkošská. Alespoň podle ankety města, která ověřila výsledky veřejného fóra. Radnice se teď náměty zabývá.

Skateová komunita v Brodě žije.Foto: Michal Nepovím

Veřejné fórum se v Havlíčkově Brodě konalo již potřetí. Občané mohou při veřejné debatě hlasovat o všem, co by ve svém městě chtěli zlepšit. V minulosti je trápil třeba zanedbaný stav podchodů a některých veřejných prostranství. Město v reakci nechalo upravit nevzhledný podchod na Masarykově ulici. Pozornost se věnovala i dalším problémům, například zastaralému atletickému stadionu Na Losích, který brzy nahradí moderní sportovní stadion. V úterý bylo staveniště oficiálně oficiálně předáno stavební firmě Chládek a Tiňtěra. Zázemí pro atlety by mělo být hotové do konce července příštího roku.

Lidé měli ve veřejném fóru možnost debatovat o problémech v oblastech dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, školství, kultury nebo sociální péče. Mezi témata, která trápí veřejnost opakovaně, patří zejména parkování. Parkování na Výšině a u místních škol se v anketě dostalo na páté a šesté místo. Překvapením je naopak téma, které se dostalo na příčku ankety, a to nový skatepark.



Tím se zabývalo i pondělní zasedání rady města. „Zatím děláme studii možného umístění skateparku. Jeden z předpokladů je, že by jednou mohl být postaven na obchvatové křižovatce směrem na Chotěboř, u rybníka Cihlář. Odbor rozvoje města bude monitorovat další vhodné lokality, které jsou dostupné pro mládež a zároveň, kvůli hluku, nejsou v kontaktu s bytovou zástavbou,“ uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.



Město chce ale prioritně řešit jiné, palčivější problémy, například parkování, které se ve výsledcích veřejného fóra objevuje pravidelně.



Hned za skateparkem se umístila podpora lůžkového hospicu, cyklostezka z Perknova na sídliště Rozkošská nebo levnější prostory pro pořádání kulturních akcí.



Město lůžkovému hospicu vyjádřilo podporu již před prázdninami, kdy pro jeho výstavbu dokonce vytipovalo potřebný pozemek. Další vývoj je teď na straně Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, který o jeho výstavbu usiluje již několik let.

„Výstavbu lůžkového hospice velmi podporujeme. Havlíčkův Brod je město, které se sociální sféře věnuje dlouhodobě, podporujeme i řadu dalších institucí sociálního typu,“ uvedl Libor Honzárek. Radnice teď čeká na to, až jí spolek předloží všechny podrobné materiály, způsob financování hospicu a podobně.

Realizace by se měla dočkat i cyklostezka na Rozkošskou. „V příštím roce se plánuje výstavba cyklostezky od stávajícího chodníku na konci Ledečské ulice ke kruhovému objezdu,“ podotknul Honzárek. Další část cyklostezky je zatím v jednání.



Veřejného fóra se zúčastnilo 130 lidí. „Je vidět, že veřejné fórum se stává tradicí. Letos si své požadavky do první desítky prosadil i stůl mladých,“ dodala Marie Kudrnová, koordinátorka projektu Zdravé město a místní agenda 21. Výsledky veřejného fóra ověřila i anketa mezi občany, do které mohli hlasovat jak elektronicky, tak prostřednictvím dotazníků. Zájem lidí vyjádřit svůj názor stále stoupá. Zatímco loni v anketě hlasovalo 1 090 lidí, letos jich bylo téměř dvojnásobně víc. Svůj hlas poslalo 2 040 lidí.



Mezi deset nejpalčivějších problémů se dostal ještě taneční klub, podpora výstavby kanalizace v místních částech, celoroční přístup zrekonstruované věže kostela nebo zvýšení kapacity ambulantní služby denního stacionáře.

„Fórum ukazuje problémy, kterými by se radnice měla zabývat. Náměty, které vzešly z aktuální ankety, jsou v tuto chvíli projednávány danými orgány města a dále s nimi budeme pracovat,“ dodal starosta města Jan Tecl.