„Samozřejmě máme radost, že skatepark stojí a město dalo peníze. Jezdit na nové ploše skejťáci začnou asi koncem záři,“ upřesnil brodský zastupitel Jan Kerber, který o stavbu skateparku usiloval. Nejdřív ale bylo potřeba vytyčit pozemek. „Pak začalo hutnění navážky a modelace překážek,“ popsal pracovní postup Petr Junášek, stavební technik.

Jak upřesnil, firma, která skatepark staví, používá zvláštní směs betonu podle vlastní receptury. „Je potřeba aby se beton nedrolil a nepraskal,“ vysvětlil. Poté, co se areál a překážky vymodelovaly, je nutná doba tuhnutí materiálu asi 28 dnů. Rozloha areálu je více než tisíc metrů čtverečních. „Areál nebude sloužit jen vyznavačům skatebordingu, ale všech freestylových sportů. Vyhovuje i in-line bruslím,“ upřesnila Alena Doležalová, mluvčí brodské radnice. Podle Kerbera ale skatepark není vhodný pro koloběžky. „Jsou železné a odírají podloží, tak je třeba určit skateparku nějaký provozní řád,“ poznamenal.

Skatepark si mládež v Brodě přála už dlouho. Ten starý za budovou katastrálního úřadu už nevyhovoval. Ale i o ten museli skejťáci v Brodě podle Kerbera dlouho žádat. A to až do roku 2002. „Ovšem brzy se ukázalo, prostor nebude stačit,“ poznamenal Kerber. Žádost o stavbu nového skateparku si mládež v Brodě podala prostřednictvím takzvaného veřejného fóra v roce 2017. Fórum je beseda radnice s obyvateli města na téma, co by si lidé v Brodě přáli mít. Sketapark se tam dostal na jedno z předních míst,“ upřesnil místostarosta Zbyněk Stejskal.

Co bude se starým skateparkem, je otázka. Podle Kerbera se buď přesune jinam nebo úplně zmizí a na jeho místě vznikne například parkoviště.