Chotěboř – Jelikož se chotěbořským skautům v klubovně po několika generálních úklidech nahromadila spousta věcí, rozhodli se je využít pro pomoc.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Zapojili se do charitativního projektu nazvaného Postavme školu v Africe, kterou organizuje Člověk v tísni.V klubovně skauti vytvořili imaginární aukční síň, ve které se mezi členy střediska dražily staré knihy, časopisy, ale i hračky a jiné drobnosti. Nakonec skauti v aukci vybrali celkem 1 564 korun, za které se africkým dětem nakoupí sešity, učebnice a jiné školní pomůcky. Po aukci ještě následovalo promítání pohádky s africkou tematikou. I když to byla akce netradiční, velmi se vydařila a do budoucna si ji skauti určitě zopakují.