Samotné předávání Betlémského světla totiž lidé na řadě míst tradičně využívali i k setkání se svými přáteli u dobrého pití.

Betlémské světlo na Vysočině



* Počátky 19. 12. od 16.00 v amfiteátru



* Jihlava 19. 12. v 9.43 nebo v 10.26 na nádraží Jihlava město



* Třebíč 19. 12. v 8.49 na vlakovém nádraží



* Světlá nad Sázavou 19. 12. na nádraží v 8.15 a 10.03, Světlá nad Sázavou město v 10.07



* Pelhřimov 20. 12. od 14.00 do 18.00 ve stánku před pelhřimovskou farou



* Bohdalín 20. 12. od 17.00 do 18.00 před kulturním domem



* Kamenice nad Lipou 23. 12. od 18.00 do 19.30 na náměstí vedle městského úřadu



* Nové Město na Moravě 23. 12. od 16.30 do 18.30 před skautskou klubovnou v Malé ulici nebo před Horáckým muzeem



* Chotěboř 23. 12. od 14.00 do 17.30 na náměstí v podsadovém stanu

Doprovodný program museli kvůli epidemickým opatřením trochu omezit například kameničtí skauti, kteří Betlémské světlo rozdávají v Kamenici nad Lipou, Bohdalíně i jihočeské Nové Včelnici. „Letos se předání Betlémského světla uskuteční jen výdejovou formou. Občerstvení žádné nebude, koledy možná zpívat budeme, ale není to jisté,“ řekl vedoucí kamenického střediska Fidelis et Fortis Jan Smrčka.

Obyvatelé Nového Města na Moravě si budou moci napálit svíčku hned na dvou místech. „Pro letošek se nemůžeme, tak jako roky minulé, sejít všichni společně na náměstí a zazpívat si koledy, ale věříme, že přes veškerá omezení za námi dorazíte,“ doufala Kristýna Koutenská ze skautského střediska Bilý štít.

Betlémské světlo tak bude k dispozici před skautskou klubovnou v Malé ulici a před Horáckým muzeem na Vratislavově náměstí. „Lucerna se svíčkou již patří mezi povinné vybavení. Letos, prosím, ještě přibalte roušku a pamatujte na rozestupy,“ vzkázala lidem Kristýna Koutenská.

Pelhřimovští museli tentokrát upustit od již tradičního rituálu v tamní Kalvárii. Ale ani tam letos o symbol míru, naděje a přátelství nepřijdou. „Betlémské světlo budeme rozdávat lidem v neděli 20. prosince od 14 do 18 hodin ve stánku před pelhřimovskou farou,“ informovala za pelhřimovské skauty Denisa Vrbová.

Pro světlo z Betléma si zájemci budou moci přijít i během vánočních svátků do pelhřimovského kostela svatého Bartoloměje.

Vánoční plamínek rozveze do různých koutů Vysočiny samozřejmě i vlak. V sobotu 19. prosince budou mít možnost napálit si Betlémské světlo například ti, co přijdou po osmé či desáté hodině dopolední na nádraží ve Světlé nad Sázavou nebo před devátou hodinou dopolední na nádraží v Třebíči.

Jemničtí skauti povezou speciálním vlakem světlo z Moravských Budějovic do Jemnice. Novodobý symbol Vánoc si tak budou moci lidé s sebou domů odnést z vlakového nádraží v Jemnici ve 12.15.