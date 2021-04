Stavba sportoviště pro milovníky skateboardingu vyjde městskou kasu na pět a půl milionu korun. První sportovci by se po něm měli projet letos v červenci. „Chceme, aby ho děti mohly o prázdninách využívat,“ sdělil místostarosta Brodu Zbyněk Stejskal.

Rozloha celého areálu bude více než tisíc metrů čtverečních. „Vyznavači všech freestylových sportů zde najdou oddělený betonový bazén a zhruba dvacítku překážek,“ nastínil havlíčkobrodský zastupitel a dlouhodobý podporovatel stavby skteparku Jan Kerber.

Snahy o vybudování vlastního sportoviště pro skateboardisty sahají až do osmdesátých let minulého století. „Místní široká komunita skejťáků si na své zázemí a sportovní svatostánek musela počkat až do roku 2002, kdy v centru města u katastrálního úřadu vznikla asfaltová plocha s několika překážkami. Záhy však bylo jasné, že potřebám plnohodnotného sportoviště nebude ani tento prostor stačit,“ připomněl Kerber.

Hledaly se tak další možnosti. Důležitým milníkem pro vznik nového skateparku bylo veřejné fórum z roku 2017. „Na něm se skatepark díky iniciativě místních skejťáků dostal na první místo projektů potřebných pro Havlíčkův Brod,“ dodal Kerber.