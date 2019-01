Světlá nad Sázavou - Rozjezd druhé tavicí pece chystá právě na dnešek vedení sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou.

Ilustrační foto | Foto: Ota Bartovský

„Přes víkend finišovaly přípravné práce, a to i přes některé technické obtíže. Pec by měla být uvedena do provozu dnes dopoledne,“ řekl Deníku ředitel společnosti Martin Fait a dodal, že na pec bude napojena další linka na výrobu drobnějšího nápojového skla.

„Jde hlavně o skleničky. Kapacita linky je stanovena na pětadvacet tisíc kusů v průběhu jednoho dne,“ doplnil majitel sklárny Lubor Červa.

Zahájení provozu druhé tavicí pece a v pořadí už čtvrté výrobní linky vytvořilo ve sklárně další pracovní příležitosti. Do práce přijde na pět desítek nových zaměstnanců.

„Od pondělka u nás bude pracovat celkem dvě stě šedesát lidí,“ konstatoval Červa.

„Rozjezd další pece a linky umožnil dostatečný počet zakázek. Odbyt některých druhů skla máme zajištěný až na dobu jednoho roku,“ uvedl Červa. V této souvislosti připomněl, že zejména ruský trh avizuje zájem o ručně vyráběné sklo.

Třetí pec? Je nutné to promyslet

Zatím ale není jasné, kde ho firma bude vyrábět. Vedení společnosti uvažovalo o zakoupení zavedené sklárny v Květné na Zlínsku. Červa ale naznačil, že tato jednání ještě nejsou zdaleka ukončena. Ve hře tak zůstává i možnost ručně vyráběného skla přímo ve Světlé nad Sázavou. To je ale spojeno s další velkou investicí.

„Renovace třetí pece by přišla na padesát nebo šedesát milionů korun. Je nutné to dobře promyslet. Opatrnost je rozhodně namístě,“ zamyslel se Červa.

První pec se třemi výrobními linkami se v Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou rozjela počátkem října. Denně vyrobí na čtyřicet tisíc kusů nápojového skla, dárkových předmětů a větších výrobků, a to až do hmotnosti šesti a půl kilogramu, z čirého skla.

Do Ameriky, ale také na východ

Většina produkce odchází ze Světlé nad Sázavou do světa. Zejména pak do Ameriky a bývalých republik Sovětského svazu. Významný podíl exportu tvoří také odbytiště na Středním a Dálném východě.

Deník se zajímal také o vývoj soudní kauzy, kterou s Luborem Červou a jeho firmou Vivaria vede sklářský manažer Jiří Hudera a jeho společnost Crystal Bohemian Copany.

Vivaria tehdy uspěla ve výběrovém řízení a sklárnu ve Světlé nad Sázavou za 160 milionů korun koupila. Jiří Hudera napadl průběh a výsledky výběrového řízení. To se uskutečnilo letos v létě v Praze.

„Termín prvního jednání, které proběhne u Městského soudu v Praze, ještě neznáme. Soud nás požádal o vyjádření k žalobě, a to jsme už odeslali,“ řekl Červa.