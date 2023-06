Kamionům, které přepravují kůrovcové dřevo, takzvaným dřevákům, nemohou poslední tři roky silničáři přijít na jméno. „Postrach silnic. Potkávám je každou chvíli. Auta jsou přetížená, ničí komunikace, bourají mosty. Dám příklad: tři kamiony za sebou, plné dřeva a jedou nebezpečně. Za volantem řidič v pantoflích a když máte připomínky, pošle vás do háje,“ popsal konkrétní zkušenost ředitel krajských silničářů Radovan Necid.

Deset tun navíc: policisté u Olešné zastavili extrémně přetížený kamion

Přetížené kamiony s kládami nemají rádi ani ostatní řidiči . „Když jedu za autem s kládami, tak mám strach. Zvlášť, když mám v autě děti,“ přiznala Martina Štefánková z Havlíčkova Brodu.

Že nájezdy „dřeváků“ trpí silnice, vědí také starostové z Vysočiny. „Jsou to spíš polňačky než silnice,“ řekl otevřeně starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý na Setkání s hejtmanem organizovaném Deníkem. Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek přiznal, že přetížené kamiony vozící dřevo jsou pro kraj velký problém.

Nejhorší silnice

Na otázku, která silnice v kraji je na tom nejhůř, silničáři uvádí skoro všechny, především ty třetích tříd, blízko lesů. „Namátkou si vzpomínám například Puklice, Petrovice, Řásná,“ uvedl několik příkladů ředitel silničářů Necid.

Které komunikace podle silničářů nejvíc utrpěly

Silnice Řásná na Jihlavsku

Silnice Petrovice na Třebíčsku

Silnice Puklice na Jihlavsku

Můstek u Barvic na Havlíčkobrodsku

Starý Pávov na Jihlavsku

Podobně jako silnice trpí podle silničářů i mosty, kam přetížená auta často vjedou, byť nesmějí. „Letos je to celá řada mostů v každém okrese, které narušila těžká doprava. Všechno je potřeba opravit, to stojí miliony. Navíc musíme poslouchat stížnosti řidičů a starostů postižených obcí,“ poznamenal Necid.

Silničáři řeší přetížení a poškozování silnic ve spolupráci s policií. Jenže podle Necida má policie na Vysočině málo lidí a práce nad hlavu. Ale i přesto, jak sdělila Deníku policejní mluvčí Dana Čírtková, jen loni provedli policisté z týmu Kamion víc než patnáct set kontrol. „Zaměřili jsme se především na auta se dřevem,“ upřesnila Čírtková.

Přes sedmdesát zahraničních dopravců tak dostalo podle Čírtkové kauci převyšující 1,8 milionu korun. Dvanáct set vozidel policisté zvážili, ve více než v polovině případů zjistili, že je auto přetížené. Řidiče to stálo přes pět milionů korun na pokutách, další porušení zákona policisté ohodnotili kaucemi za více než dva miliony.

Jak na přetížené kamiony

Řidič kamionu může odmítnout najet na váhu, na místě však musí zaplatit pokutu.

Při vážení dostane za každou tunu nákladu navíc pokutu devět tisíc korun.

Dřív byla maximální výše pokuty třicet tisíc korun, loni se limit zvedl na sto tisíc.

Podle Radovana Necida je aspoň malou pozitivní informací změna zákona. „Pokuta za přetížení třicet tisíc byla směšná. Od loňského roku je to sto tisíc, to by snad mohlo kladaře zabolet, ale bojím se, že se najdou firmy, které si dovedou vyžebrat výjimky,“ povzdechl si Necid