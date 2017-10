„Skokan roku“ mezi znečišťovateli ovzduší je z Přibyslavi

Přibyslav – Společnost ACO Industries, která působí v Přibyslavi, se stala za uplynulý rok „skokanem roku“ v žebříčku největších českých znečišťovatelů ovzduší. Na seznamu, který každý rok zveřejňuje společnost Arnika, se znovu objevují jihlavské společnosti Kronospan CR a Kronospan OSB a Dřevozpracující družstvo Lukavec.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Libor Plíhal

Výčet znečišťovatelů ovzduší z Vysočiny doplňuje Jaderná elektrárna Dukovany, která je součástí společnosti ČEZ. Ta však na rozdíl od zmíněných čtyř znečišťovatelů neprodukuje rakovinotvorné látky, které mohou poškozovat lidské zdraví, ale freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

Zmíněných pět znečišťovatelů způsobuje, že je Vysočina označována, a to opakovaně, za kraj se znečišťovaným ovzduším. „V osmnácti aktuálních tabulkách dominují znečišťovatelé zejména z krajů Moravskoslezského, Ústeckého, Středočeského, a také z Vysočiny,“ poznamenal k letošním žebříčkům největších znečišťovatelů mluvčí Arniky Jiří Kaňa.

Mezi znečišťovateli rakovinotvornými nebo pravděpodobně či potenciálně rakovinotvornými látkami obsadila přibyslavská společnost ACO Industries druhé místo za Spolanou Neratovice, největším producentem těchto látek v zemi.

Analytiky z Arniky zaujal u zmíněné přibyslavské firmy hlavně nárůst produkce znečištění. I proto je firma ACO Industries označována za „skokana roku“. Loni zástupci firmy nahlásili do Integrovaného registru znečištění unik více než třiadvacet a půl tuny chemikálií do ovzduší. „Nárůst je u této firmy zhruba pětinásobný. Proto se dostala tak vysoko,“ komentoval meziroční změnu Milan Havel, který žebříčky zpracovával.

ACO Industries vypouští do ovzduší endokrinní látky a styren. V obou těchto dílčích hodnocení je největším znečišťovatel ovzduší v celostátní klasifikaci.

Přibyslavská firma možnost reagovat na žebříčky znečišťovatelů ovzduší uvítala. „Firma ACO Industries bere závěry zprávy s nejvyšší vážností. Při práci s polymerbetonem opravdu dochází k uvolňování zmiňovaného styrenu,“ uvedla marketingová specialistka společnosti Zuzana Siwková.

Současně zdůraznila, že zaměstnanci ani okolí přibyslavských provozů firmy nejsou na zdraví nijak ohroženi. „Na dílně je dnes samozřejmostí vzduchotechnika, která přivádí čerstvý vzduch a zároveň udržuje optimální teplotu na pracovišti. Několikrát za hodinu se vymění celkový objem vzduchu v hale. Jelikož styren má poměrně rychlý poločas rozpadu, není v žádném případě ohroženo ani okolní obyvatelstvo města. Žádné stížnosti obyvatel na zápach jsme v průběhu let nezaznamenali,“ uvedla Siwková.

V tom jí dává zapravdu i zpracovatel žebříčků. „Látky, které při výrobě ve firmě ACO Industries unikají do ovzduší, naštěstí nejdou do obytné zástavby,“ doplnil Havel.

Trojice výrobců laminovaných desek se v celostátním žebříčku znečišťovatelů ovzduší objevuje už tradičně. Jihlavský Kronspan CR a lukavecké Dřevozpracující družstvo produkují rakovinné a mutagenní látky, které mají dopad na zdraví člověka. Spolu s nimi společnost Kronospan OSB jsou na prvních třech příčkách v celostátním hodnocení v produkci formaldehydu, tedy látky, která na sebe upozorňuje zápachem nebo vyvolává podráždění očí.

Zatímco u Dřevozpracujícího družstva Lukavec objem do ovzduší vypuštěných chemikálií meziročně klesl, u Kronospanu CR a Kronospanu OSB si analytici všimli meziročního nárůstu.

Nejvíce látek poškozujících ozónovou vrstvu, celkem 2287,5 kilogramu, uniklo loni z Jaderné elektrárny Dukovany. Pro ozonosféru patří mezi nejnebezpečnější látky halony, jichž se dostalo loni do ovzduší z dukovanské elektrárny 375 kilogramů.

Přitom jejich používání je proto až na výjimky zakázáno. „Přestože k těm výjimkám patří použití pro hašení požárů v jaderných zařízeních, určitě by stálo za to, aby se i naše jaderné elektrárny poohlédly po méně problematických náhradách halonů. V roce 2016 navíc v Dukovanech nevypukl žádný požár, konalo se jen cvičení hasičů. Můžeme jen doufat, že při pouhém cvičení nepoužívali hasicí přístroje s halony,“ okomentoval případ Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Z firem, které znečišťují ovzduší, ale unisono zní, že výroba odpovídá předpisům, což mají potvrzovat například pravidelné kontroly České inspekce životního prostředí. „Výroba odpovídá všem předpisům a bezpečnostním hygienickým normám. Stále se pohybujeme významně pod zákonnými limity a i pod přísnějšími vnitrofiremními ACO limity,“ uvedla za přibyslavskou firmu ACO Industries Zuzana Siwková.

V Přibyslavi, ale i obou jihlavských Kronospanech současně zdůrazňují, že do snižování znečišťování ovzduší nemálo investují. „Na konci září se konalo mezinárodní symposium, kde holding řešil další možnosti zlepšování pracovního prostředí a snižování emisí,“ doplnila Siwková.

Podle zjištění Arniky se celkové množství rakovinotvorných, mutagenních a endokrinních látek, tedy těch, které poškozují hormonální soustavu člověka, ohlášených znečišťovateli do Integrovaného registru znečišťování meziročně snížilo. „Není však jisté, do jaké míry za to může rapidní úbytek hlášení podniků do tohoto registru,“ dodal mluvčí ekologického spolku Arnika Jiří Kaňa.