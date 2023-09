Před školou Konečná už stojí kontejnery a nákladní auto technických služeb. Vyklízení tříd začíná. „Na systému jsme pracovali už od jara. Je to náročné, ale zvládneme to. Rodiče mají pochopení,“ řekla Deníku ředitelka Jana Beráková. Vzhledem k tomu, že bude třeba jeden celý pavilon vyklidit, snažila se škola co nejvíc tříd umístit do budovy, která zůstává stát. Škola kvůli tomu zrušila i odborné učebny.

V AZ centru se budou děti z Konečné učit asi dva roky. Letos se jedná o žáky čtvrtého a pátého ročníku. Stavební práce ve škole Konečná se naplno rozjedou v říjnu. Dělníci musejí nejdřív jeden pavilon zbourat aby ho mohli postavit znova. A to všechno za plného provozu. Podle ředitelky Jany Beránkové se od října stěhují do AZ Centra čtvrté a páté ročníky. Na oběd budou děti chodit do jídelny V Sadech. Systém se ale bude po roce měnit. Příští rok se do AZ Centra nastěhují děti, které letos chodí do třetí třídy.

Žáci v Brodě začali úklidem. V okolí školy vysbírali sto kilo odpadků

Podle ředitele AZ Centra Martina Domkáře tím provoz Střediska volného času neutrpí. „Pro školáky jsme vyčlenili dvě místnosti, které jsou využívané minimálně. Místnost pro pěvecký sbor Jasoň a tu, co využíváme jako střelnici,“ upřesnil ředitel. Jak vysvětlil Deníku, vyučování dětí ze školy Konečná se odehrává dopoledne, kroužky v AZ Centru začínají odpoledne. „V jedné místnosti se bude učit 32 dětí ve druhé 27. Tento stav je plánovaný asi na dva roky. Uvidíme časem jak to bude fungovat,“ poznamenal.

Proměna brodských škol



Základní škola V Sadech: 730 žáků, půdní vestavba, nové učebny pro jazyky, matematiku, počítače, fyziku, školní družina, klub, nový výtah



Základní škola Konečná: 300 žáků, celý nový pavilon spojený se sousední mateřskou školou, čtyři patra, asi osm nových učeben, prostory pro administrativu. V roce 2005 budovu vážně poškodila vichřice, v roce 2007 ji chtěli radní jako nejmenší školu v Brodě zrušit. Rodiče bouřlivě demonstrovali



Investice do obou škol 165 milion. Z toho 80 milionů činí dotace

Do provizorních tříd nechá škola Konečná nastěhovat pomůcky, které by měly dětem usnadnit výuku i v provizoriu. Třeba interaktivní tabuli.

Podle místostarosty Brodu Vladimíra Slávky musí být nový pavilon na Konečné otevřen a zkolaudován v roce 2025. „Je to šibeniční termín. Máme dodavatele, první žáci se začnou v novém pavilonu učit od září v roce 2025,“ upřesnil. Náročná investiční akce v budově koly Konečná je podle Slávky nutná. „Před patnácti lety jeden pavilon poškodila vichřice. Stará budova už nevyhovuje,“ dodal.

Video: Škola Konečná se stěhuje a vyklízí třídy.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

V základní škole V Sadech se také dočkají přestavby. Využijí starou půdu. „Proměníme ji v nové učebny fyziky, chemie a polytechnickou učebnu. Dostane se na družinu a školní klub,“ řekla naposledy Deníku ředitelka Milena Honsová. A co je hlavní, během přestavby půdy získá škola výtah. „Ten je velmi důležitý. Naše škola je tvrdě bariérová. Samé schody,“ povzdechla si ředitelka.

Nový pavilon Konečná a nástavba V Sadech jsou součástí největší investiční akce posledních let, kterou odsouhlasili havlíčkobrodští zastupitelé. Město získalo na stavbu dotaci 80 milionů. Tu rozdělí radní mezi obě školy rovným dílem. Škola Konečná dostane 11 nových učeben, dvě družiny. Dohromady činí investice do obou škol 165 milionů. Polovinu pokryjí dotace. Podle Slávky zbývající investice zajistí radnice z vlastních peněz bez půjček.