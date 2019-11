Protože škola neměla ani vhodné výukové pomůcky či stavebnice, jsou v rámci projektu pořizovány také nezbytné pomůcky a nářadí do dílen, rovněž tak do učebny fyziky, chemie a učebny přírodopisu. Učebny dostanou i nový vhodný nábytek.

Projekt pamatuje také na úpravu zeleně v okolí víceúčelového hřiště u školy. Dodávka výukových pomůcek do učeben fyziky, chemie a přírodopisu a nářadí do dílen včetně vhodného nábytku připadla firmě HELAGO-CZ, s. r. o., která podle městského úřadu ve výběrovém řízení podala nejlepší nabídku ve výši přes 1, 631 miliony korun včetně daně.

Úpravu zeleně provede firma Green Planet ze Světlé nad Sázavou za částku ve výši přes 26 tisíc korun, včetně daně. Radnice v Ledči vyhlásila také výběrové řízení na rekonstrukci dílen Náklady dle předběžného rozpočtu činí více než 340 tisíc korun včetně daně.

Rekonstrukce odborných učeben a dílen v ledečské škole by měla být hotová do konce roku 2019. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ze strukturálního fondu ERDF ve výši 95 % celkových výdajů projektu, to znamená částku přesahující 1, 877 milionů korun. Zbylých pět procent výdajů to znamená částku přes 98 tisíc korun zaplatí město.