Pro veřejnost si učitelé, ale i žáci připravili tři dny bohatého programu. Akcí, která se konala od čtvrtka 4. dubna do soboty 6. dubna vyvrcholily oslavy, které byly rozprostřené do celého školního roku. „Rozdělil bych to do dvou základních částí. První z nich byla výstava ve sportovní hale, která dokumentovala vývoj školy od jejího vzniku, a druhá část pak byla ve třídách, kde jsme prezentovali současnou tvář školy. Příchozí mohli vidět například chemické pokusy, animované filmy, různé projekty a v neposlední řadě i 3D model Štoků, který žáci dělali společně s učiteli,“ popsal ředitel školy Petr Jakeš.

A že toho bylo k vidění opravdu hodně, dokazuje i časová náročnost prohlídky budovy. „Spočítali jsme, že kdyby si to návštěvník měl projít opravdu poctivě, strávil by tady zhruba šest hodin. Měli jsme tady zhruba tisícovku exponátů,“ pochlubil se Jakeš.

Do příprav se zapojili i samotní žáci. „Když jsem v posledních dnech příprav sledoval, jak chystali výstavu ve sportovní hale, a viděl jsem ten aktivní a nenucený přístup, tak musím přiznat, že mě to dojalo. Děti si oslavy vzaly za své, pomáhaly a skutečně tím žily,“ ocenil ředitel.

„Kromě žáků ale patří obrovské díky i učitelům. Velice mě potěšil také přístup občanů Štoků, kteří nám nosili například staré fotografie. Městys nám zase pomohl po technické stránce. Výročím zkrátka žila celá obec,“ poděkoval Jakeš.

Do školy ve Štokách zamířily během těchto třech dnů stovky návštěvníků. „Návštěvnost byla veliká. Vraceli se absolventi různého věku. Od teenegarů, kteří naši školu opustili nedávno, až po absolventy důchodového věku. Ohlasy na akci byly vynikající a těší nás, že se jim to líbilo a že si vůbec našli cestu zpátky,“ neskrýval nadšení Jakeš.

O oblíbenosti školy svědčí i fakt, že ji vyhledává stále více žáků. V současné době ji navštěvuje celkem 230 dětí. „Díky tomu, že vzdělávací činnost je u nás na vynikající úrovni, je tady bezpečno a panuje u nás přátelská atmosféra, jsme školou velmi vyhledávanou. Kromě dětí ze Štoků a spádových obcí k nám ještě dojíždí často žáci z Okrouhličky, Brodu nebo třeba z Jihlavy,“ prozradil Jakeš.

Škola už se pomalu začíná přibližovat maximální kapacitě budovy. „Potřebovali bychom minimálně dvě tři další učebny. Hodila by se nám ale i větší školní jídelna, nové oddělení školní družiny a nějaký prostor pro učitele, protože jak se nám zvyšoval počet žáků, tak jsme kabinety předělali na učebny a v současné době už se učí úplně všude,“ zasmál se ředitel.

Nepřijímat děti, které do Štoků spádově nepatří, ale prý nechtějí. „Shodli jsme se na tom, že to není optimální cesta. Jsme hrdí na to, že nás oslovují rodiče z jiných obcí a mají zájem o vzdělávání právě u nás,“ pověděl Jakeš.

Když ředitel rekapituloval vývoj školy za posledních sto let, došel k závěru, že nejlepší období prožívají právě teď. „Myslím si to proto, že naší žáci dosahují vynikajících výsledků v porovnání s ostatními školami. V národním testováním jsme mezi nejlepšími školami v republice, což potvrzují i výsledky u přijímacích zkoušek na střední školy,“ vysvětlil Jakeš.

Například v oblasti finanční gramotnosti patří štocká škola mezi republikovou špičku. „Je to i tím, že finanční gramotnost vyučujeme jako samostatný nepovinný předmět už deset let, a to podle vlastních učebnic,“ vyzdvihl Jakeš. Předmět je určený žákům od čtvrtých do devátých tříd a zájem o něj má zhruba polovina školáků.

Bez kvalitních učitelů by to ale nešlo. „Můžete vymyslet sebelepší styl výuky, ale bez kvalitních učitelů by to nešlo. Kvalitní učitel je základem celého školství. Jsem rád za pedagogy, které tady mám, a velice si vážím toho, že vztahy mezi učiteli a žáky jsou tady na velmi dobré úrovni,“ dodal Jakeš.