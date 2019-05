Škola ve Ždírci chce poděkovat kuchařkám. Pánví za půl milionu korun

Ždírec nad Doubravou - Dvě žádosti o poskytnutí dotací z Fondu Vysočiny podala základní škola ve Ždírci nad Doubravou. "První žádost směřovala do programu Naše škola 2019 a rádi bychom získali podporu ve výši 120 tisíc korun na zakoupení multifunkční pečící pánve do školní kuchyně. Naše kuchařky dlouhodobě ve stísněných podmínkách podávají úžasné výkony. Vždyť denně připravují více než 600 obědů a dalších pokrmů pro mateřskou školu. Speciální pánev v hodnotě více než půl milionu by jim určitě velmi pomohla," informoval ředitel školy Ota Benc.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Danuše Krčová

Druhý projekt škola podala do programu Informační a komunikační technologie 2019. "Rádi bychom podpořili digitální gramotnost doslova od mateřské školy až po seniory. V rámci tohoto projektu počítáme i s kurzy pro veřejnost, které jsme občanům Ždírce a okolí v minulých letech nabízeli. Pokud bude projekt vybrán, získáme dotaci ve výši 50 000 Kč, která pokryje 70 % nákladů," vysvětlil ředitel Benc. Chotěbořští už mohou odesílat dopisy na nové poště Přečíst článek › Aktivity na podporu digitální gramotnosti chce škola uskutečnit v průběhu školního roku 2019/20

Autor: Štěpánka Saadouni