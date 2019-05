Jak informoval za pořadatele ředitel městské policie v Chotěboři Jiří Novotný, manažer prevence kriminality, bude to oblastní kolo soutěže. Koná se 16. května v kulturním domě Junior. Celý projekt odstartoval ve školách již 11. února.

Oblastního kola soutěže se zúčastní ta nejlepší družstva ze šesti škol, vítěz postoupí do krajského kola. Loni koncem května se krajské kolo soutěže konalo v Chrudimi. Tam na 2. místě v kategorii gymnázií uspělo Chotěbořské a na 5. místě v kategorii ZŠ byla Maleč.

Podobná soutěž s právní tématikou totiž v Kraji Vysočina není, proto soutěžící jezdí na Pardubicko. „Základní právní pojmy by měly být součástí školních osnov. Mám dceru, která právní znalosti čerpá spíš z televize a ne vždy jsou informace přesné. O dospělých raději nemluvím. Podobné soutěže jako policista vítám, určitě jsou lepší než nudná přednáška," říká o soutěži policista Jarmil Ronovský.

Podle jeho názoru by společnost měla znát základní pojmy z oblasti práva, neboť někdy to, co považujeme za klukovinu, může být už trestný čin.